Оккупанты снова усилил штурмы: в ВСУ назвали направление

Российские захватнические войска в последние три дня пытаются осуществлять усиленные штурмы позиций ВСУ в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Оккупанты усилили штурмы на Донбассе

"Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Три дня подряд-около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство-в Донецкой области. Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", — сообщил Тарнавский.

При этом, в операционной зоне Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел.

"Наши воины стойко держат оборону. Общие потери врага за прошедшие сутки составили 414 человек", — подчеркнул бригадный генерал.

Также уничтожено 23 единицы военной техники врага. Речь идет о 1 танке, 10 боевых бронированных, 2 артиллерийских системах, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобилях, 2 единицах спецтехники и 2 складах боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.

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