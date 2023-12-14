logo

BTC/USD

42915.92

ETH/USD

2287.88

LTC/USD

72.55

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ написали о плане войны Путина до конца 2026 года
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ написали о плане войны Путина до конца 2026 года

Россия планирует продолжать войну против Украины до конца 2026 года

сегодня, 22:01
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать полномасштабную войну против Украины минимум до конца 2026 года и планирует оккупировать по меньшей мере три областных центра. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает портал "Комментарии".

СМИ написали о плане войны Путина до конца 2026 года

Путин планирует продолжать войну против Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в немецкой разведке, Россия планирует воевать еще как минимум три года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр.


По информации Bild, до конца следующего года российская армия планирует установить полный контроль над Донецкой областью и выйти к берегам реки Оскол в Харьковской области.

На Херсонском направлении, утверждает издание, россияне планируют удерживать линию фронта вдоль реки Днепр. При этом намерений переходить Днепр, чтобы продвинуться в сторону Херсона, Николаева и Одессы, у захватчиков нет.

По данным разведки, пишет издание, до конца 2026 года российская армия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В частности, в планы оккупантов входит захват трех областных центров – Харькова, Днепра и Запорожья, утверждает Bild.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержали полковника Бундесвера, продававшего ФСБ РФ информацию о тактике и потерях Вооруженных сил Украины. Сообщается, что за "слив" данных российской спецслужбе шпион получил 850 тыс. евро.

"Комментарии" также писали, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов, работники СБУ активно работают с этим, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам Данилова, РФ пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bild.de/bild-plus/politik/ausland/politik-ausland/mehr-land-das-ist-putins-kriegsplan-fuer-die-naechsten-drei-jahre-86419892.bild.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!