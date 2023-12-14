СМИ написали о плане войны Путина до конца 2026 года

Российский диктатор Владимир Путин собирается продолжать полномасштабную войну против Украины минимум до конца 2026 года и планирует оккупировать по меньшей мере три областных центра. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает портал "Комментарии".

Путин планирует продолжать войну против Украины. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, ссылаясь на источники в немецкой разведке, Россия планирует воевать еще как минимум три года и хочет захватить Харьков, Запорожье и Днепр.

По информации Bild, до конца следующего года российская армия планирует установить полный контроль над Донецкой областью и выйти к берегам реки Оскол в Харьковской области.

На Херсонском направлении, утверждает издание, россияне планируют удерживать линию фронта вдоль реки Днепр. При этом намерений переходить Днепр, чтобы продвинуться в сторону Херсона, Николаева и Одессы, у захватчиков нет.

По данным разведки, пишет издание, до конца 2026 года российская армия планирует захватить значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. В частности, в планы оккупантов входит захват трех областных центров – Харькова, Днепра и Запорожья, утверждает Bild.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии задержали полковника Бундесвера, продававшего ФСБ РФ информацию о тактике и потерях Вооруженных сил Украины. Сообщается, что за "слив" данных российской спецслужбе шпион получил 850 тыс. евро.

"Комментарии" также писали, что Россия активизировала в Украине сеть шпионов, работники СБУ активно работают с этим, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам Данилова, РФ пытается "распространить дезинформацию и пропаганду, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине".

