Путин рассказал Си Цзиньпину, сколько лет собрался воевать с Украиной

Российский президент Владимир Путин предупреждал своего китайского коллегу Си Цзиньпина, что война России против Украины может длиться пять лет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Nikkei Asia".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что такое предупреждение было озвучено Путиным во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте этого года. Тогда российский диктатор сказал, что Россия "будет воевать не менее пяти лет", но заверил главу Китая, что РФ в конце концов победит.

Как пишет Nikkei, независимо от того, поверил ли в слова Путина Си Цзиньпин, это могло повлиять на дальнейшие отношения между Россией и Китаем, что, в частности, отразилось в отправке китайской миротворческой миссии в Европу и увольнении министра иностранных дел КНР.

Кроме того, по данным Nikkei, Китай пересмотрел свою стратегию, поскольку затяжная война в Украине существенно повлияет на планы и амбиции Си Цзиньпина во время его третьего срока в должности главы КНР, в частности, на присоединение Тайваня.

Учитывая заявление главы Кремля, отмечают журналисты, сообщения о якобы сигналах РФ об открытости до прекращения огня и переговорах не следует воспринимать "за чистую монету". Вероятно, Путин просто хочет создать иллюзию в канун президентских выборов, считая, что это ему поможет.

СМИ также обращает внимание, что Путин встречался с Си Цзиньпином незадолго до полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Это произошло во время зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года, на открытии которых присутствовал российский диктатор. Однако, как пишет Nikkei, Путин не предупредил Си Цзиньпина о своих масштабных планах, чем обидел китайского лидера.

Пекин считал, что российские войска вторгнутся только в восточную часть Украины, но не ожидал полномасштабного нападения, особенно через четыре дня после закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине и за неделю до начала Паралимпиады.

Учитывая это, объясняет Nikkei, Китай подверг сомнению слова Путина о "войне на пять лет" и начал думать о защите собственных интересов независимо от того, чем могут закончиться события в Украине. В частности, Китай создал собственную "миротворческую миссию", что, как пишет Nikkei, продемонстрировало незначительное изменение пророссийской позиции Си Цзиньпина и вызвало гнев у главы Кремля.

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