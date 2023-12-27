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Почему возник резонанс вокруг законопроекта по мобилизации: что самое опасное

Над законопроектом по мобилизации должна начаться содержательная работа парламентариев

сегодня, 12:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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Внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы стал одной из топ-тем уходящего года. Его комментируют президент (он же верховный главнокомандующий) Владимир Зеленскийглавком ВСУ, генерал Валерий Залужныйразличные эксперты – и юридические, и имеющие отношение к оборонеЧто можно на данный момент сказать об этом законопроекте с точки зрений политики, социальных моментов, военной необходимости? Какова вероятность его принятия Радой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Почему возник резонанс вокруг законопроекта по мобилизации: что самое опасное

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Законопроект по мобилизации ожидает существенных изменений

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что предложенный законопроект №10378 – один из важнейших. Он, поясняет эксперт, не просто отображает вопрос мобилизации, но и ее – как часть военной стратегии и тактики на следующий год.

"Не зря Залужный 26 декабря, когда стали известны детали предлагаемых изменений, дал брифинг по этому поводу. Где признал, что недоволен работой ТЦКпрокомментировал идею электронных повестока также акцентировал, что наша тактика в следующем году должна кардинально отличаться от того, что было в 2023-м. Иначе те проблемы, которые он сформулировал осенью в статье в The Economistне разрешатся. Соответственно – нужно менять подходы. В том числе в рамках мобилизации. Он также отметил, что есть понимание решения 90% вопросовс чем согласны и наши западные партнеры. Кстати, в том самом тексте в The Economist главком указывал и на необходимость менять подходы к мобилизации", – отмечает Олеся Яхно.

Комментируя собственно законопроект и реакцию на него, он считает понятным, что ужесточение мобилизации не популярно в обществе. И мы это уже видим по комментариям ряда экспертов, политических сил, в целом общества.

"И очень правильно, что выступил Валерий Залужный, сформулировав общие подходы не только в отношении этого законопроекта (в том числе поясняя его появление необходимостью пополнения Вооруженных сил Украины), но и военной составляющей вообще", – считает аналитик.

По ее словам, далее этот документ должны представить нардепам представители Минобороны (как субъект подачи законопроекта). А затем – начаться содержательная работа парламентариев.

"Скорее всего, законопроект ожидают существенные изменения, – прогнозирует Олеся Яхно. – Там есть нормы, вызывающие вопросы. И это нормально. Надеюсь, в результате конструктивных дискуссий и логичных поправок мы получим законопроект, который будет и помогать ВСУ, и не вызывать отторжение у на данный момент гражданского населения. Что он будет в итоге носить цивилизованный характер".

Самое опасное в этой ситуации – нарастание общественного недовольства

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"С политической точки зрения законопроект очень опасный – и больно ударит по рейтингам монобольшинства. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем своеобразный футбол: политическое руководство пытается переложить ответственность за усиление мобилизации на военных, а военные – на политиков". 

Основная интрига, по мнению эксперта, развернется вокруг окончательной редакции текста законопроекта.

"В том виде, в котором он есть сейчас, закон вряд ли будет принят. Просто банально не соберут голосовПоэтому какие-то нормы будут исключены, – уверена Анна Малкина. – Но даже в урезанном виде закон будет крайне непопулярным. Широкомасштабная война идет почти два года, все, кто хотел воевать, уже давно на фронте. Тыловая жизнь оставшегося населения нормализовалась, люди адаптировались, приспособились к новой норме. И мобилизовать дополнительных 500 тысяч человек даже путем существенного поражения их в правах, будет проблематично".

Самое опасное в этой ситуации – нарастание общественного недовольства, предупреждает политолог. Без поддержки населения, поясняет она, войну выиграть нельзя, а протестные настроения, которыми может воспользоваться противник, являются реальной угрозой государственности в целом.

"Власть оказалась в патовой ситуации, – констатирует Анна Малкина. – С одной стороны – мобилизация необходима, тут без вариантов. С другой – власть не может мотивировать людей принять эту необходимость. На фоне ослабления поддержки западных партнеров в обществе начинают витать пессимистические настроения. Ситуация очень сложная".

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Источник: https://comments.ua/
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