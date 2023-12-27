Почему возник резонанс вокруг законопроекта по мобилизации: что самое опасное

Внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы стал одной из топ-тем уходящего года. Его комментируют президент (он же верховный главнокомандующий) Владимир Зеленский, главком ВСУ, генерал Валерий Залужный, различные эксперты – и юридические, и имеющие отношение к обороне. Что можно на данный момент сказать об этом законопроекте с точки зрений политики, социальных моментов, военной необходимости? Какова вероятность его принятия Радой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Законопроект по мобилизации ожидает существенных изменений

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что предложенный законопроект №10378 – один из важнейших. Он, поясняет эксперт, не просто отображает вопрос мобилизации, но и ее – как часть военной стратегии и тактики на следующий год.

прокомментировал идею электронных повесток а также акцентировал, что наша тактика в следующем году должна кардинально отличаться от того, что было в 2023-м. Иначе те проблемы, которые он сформулировал осенью в статье в The Economist не разрешатся. Соответственно – нужно менять подходы. В том числе в рамках мобилизации. Он также отметил, что есть понимание решения 90% вопросов с чем согласны и наши западные партнеры. Кстати, в том самом тексте в The Economist главком указывал и на необходимость менять подходы к мобилизации", – отмечает Олеся Яхно. "Не зря Залужный 26 декабря, когда стали известны детали предлагаемых изменений, дал брифинг по этому поводу. Где признал, что недоволен работой ТЦК

Комментируя собственно законопроект и реакцию на него, он считает понятным, что ужесточение мобилизации не популярно в обществе. И мы это уже видим по комментариям ряда экспертов, политических сил, в целом общества.

но и военной составляющей вообще", – считает аналитик. "И очень правильно, что выступил Валерий Залужный, сформулировав общие подходы не только в отношении этого законопроекта (в том числе поясняя его появление необходимостью пополнения Вооруженных сил Украины ),

По ее словам, далее этот документ должны представить нардепам представители Минобороны (как субъект подачи законопроекта). А затем – начаться содержательная работа парламентариев.

"Скорее всего, законопроект ожидают существенные изменения, – прогнозирует Олеся Яхно. – Там есть нормы, вызывающие вопросы. И это нормально. Надеюсь, в результате конструктивных дискуссий и логичных поправок мы получим законопроект, который будет и помогать ВСУ, и не вызывать отторжение у на данный момент гражданского населения. Что он будет в итоге носить цивилизованный характер".

Самое опасное в этой ситуации – нарастание общественного недовольства

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

"С политической точки зрения законопроект очень опасный – и больно ударит по рейтингам монобольшинства. Именно поэтому сейчас мы наблюдаем своеобразный футбол: политическое руководство пытается переложить ответственность за усиление мобилизации на военных, а военные – на политиков".

Основная интрига, по мнению эксперта, развернется вокруг окончательной редакции текста законопроекта.

Поэтому какие-то нормы будут исключены, – уверена Анна Малкина. – Но даже в урезанном виде закон будет крайне непопулярным. Широкомасштабная война идет почти два года, все, кто хотел воевать, уже давно на фронте. Тыловая жизнь оставшегося населения нормализовалась, люди адаптировались, приспособились к новой норме. И мобилизовать дополнительных 500 тысяч человек даже путем существенного поражения их в правах, будет проблематично ". "В том виде, в котором он есть сейчас, закон вряд ли будет принят. Просто банально не соберут голосов

Самое опасное в этой ситуации – нарастание общественного недовольства, предупреждает политолог. Без поддержки населения, поясняет она, войну выиграть нельзя, а протестные настроения, которыми может воспользоваться противник, являются реальной угрозой государственности в целом.

"Власть оказалась в патовой ситуации, – констатирует Анна Малкина. – С одной стороны – мобилизация необходима, тут без вариантов. С другой – власть не может мотивировать людей принять эту необходимость. На фоне ослабления поддержки западных партнеров в обществе начинают витать пессимистические настроения. Ситуация очень сложная".

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