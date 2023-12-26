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2024 год "военный год" будет отличаться от 2023-го: объяснение Залужного

Валерий Залужный заявил, что в следующем году ВСУ будут действовать более эффективно

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как сообщает портал "Комментарии", во время общения с представителями месс-медиа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что был проведен содержательный анализ тех проблем, которые были в 2022 и в 2023 годах. По большинству из них найден выход. Именно поэтому их повторение не должно перейти на 2024 год. Украинская армия сделает правильные выводы, чтобы не повторять проблемы, которые были раньше.

2024 год "военный год" будет отличаться от 2023-го: объяснение Залужного

ВСУ. Фото из открытых источников

"Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить для того, чтобы в следующем году действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей. Мы над этим работаем, и с нами абсолютно соглашаются наши партнеры ", – заверил главнокомандующий ВСУ.

Также Валерий Залужный заявил, что он лично согласен с любыми инициативами, повышающими ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Такого быть не может, отметил главком.

Относительно молодежи от 18 до 25 лет, которая может оказаться на фронте, Валерий Залужный не стал отвечать однозначно, заметив лишь, что хочет, чтобы в армию приходили люди, которые могут выполнять боевые задачи эффективно и правильно.

Читайте на портале "Комментарии" — Валерий Залужный объяснил необходимость мобилизации полумиллиона украинцев.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кабмин вечером 25 декабря внес в Верховную Раду законопроект №10378 об изменениях в порядке мобилизации в Украине, военном учете и прохождении военной службы. В пояснительной записке предлагается ряд мер, которые, по мнению авторов документа, сделают мобилизацию более эффективной, а уклонение о взятии на военный учет и прохождении военной службы менее вероятными. Как вы оцениваете инициативы от правительства? Какие шансы на поддержку этого законопроекта? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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