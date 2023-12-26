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Мобилизация 500 тысяч человек: в ВР рассказали, куда планируют направить мобилизованных

Роман Костенко заявил, что все, кто может взять в руки оружие, должны это сделать сейчас или быть готовыми сделать это при необходимости

сегодня, 11:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Мобилизация 450 000-500 000 человек необходима для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил нардеп, полковник СБУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

Мобилизация 500 тысяч человек: в ВР рассказали, куда планируют направить мобилизованных

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, довольно много украинцев думали, что Украина скоро одержит победу, а поэтому решили, что можно не готовиться к мобилизации, а слова о необходимости призыва 450 000-500 000 стали "холодным душем". 

"Но сколько людей нужно для пополнения санитарных потерь за год? Сколько нужно для формирования новых подразделений? Приблизительно такое количество. Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война может длиться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту", — высказался Роман Костенко.

Парламентарий отметил, что необходимо сконцентрировать усилия на сохранении жизней военных — это должно стать ключевым аспектом в политике мобилизации и тогда мотивация служить в армии будет большей.                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации: что предлагают изменить.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны Украины предлагает внедрить ряд наказаний для граждан, которые уклоняются от воинского учета и службы.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3804691-roman-kostenko-polkovnik-sbu-sekretar-komitetu-vr-z-nacbezpeki.html
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