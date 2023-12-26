Мобилизация 500 тысяч человек: в ВР рассказали, куда планируют направить мобилизованных

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Кравцев Сергей
Мобилизация 450 000-500 000 человек необходима для восполнения санитарных потерь и формирования новых подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Укринформу" заявил нардеп, полковник СБУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, довольно много украинцев думали, что Украина скоро одержит победу, а поэтому решили, что можно не готовиться к мобилизации, а слова о необходимости призыва 450 000-500 000 стали "холодным душем".
Парламентарий отметил, что необходимо сконцентрировать усилия на сохранении жизней военных — это должно стать ключевым аспектом в политике мобилизации и тогда мотивация служить в армии будет большей.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны Украины предлагает внедрить ряд наказаний для граждан, которые уклоняются от воинского учета и службы.
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