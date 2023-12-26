Минобороны предлагает наказания за уклонение от учета и службы: о чем идет речь

Министерство обороны Украины предлагает внедрить ряд наказаний для граждан, которые уклоняются от воинского учета и службы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в соответствующем законопроекте, которые зарегистрирован в Верховной Раде.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, а именно: увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации; внедрение механизма возможности задержания во время военного положения граждан, которые нарушили закон о мобилизации и правила воинского учета на срок до трех часов для составления протокола, а "в необходимых случаях" для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения — до трех суток.

Минобороны также предлагает в состав уголовного правонарушения об уклонении от службы будет добавить признак "в том числе за отказ от прохождения медицинского осмотра".

Напомним, 25 декабря Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект, предусматривающий изменения к некоторым законодательным актам для усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. "Комментарии" представили основные пункты данного законопроекта.

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