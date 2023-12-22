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Залужный назвал свои замечания к резонансному законопроекту о мобилизации

Главком выставил пять основных замечаний к обсуждаемому законопроекту о мобилизации

сегодня, 07:27
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генштаб ВСУ в целом одобряет новый законопроект о мобилизации и порядок прохождения военной службы, который сейчас дорабатывается в Верховной Раде и отдельные положения которого уже вызвали значительный резонанс в обществе. Но некоторые нормы из документа надо убрать, считают в Генштабе. Об этом говорится в письме Генштаба в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки за подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", текст письма опубликовала нардеп Марьяна Безуглая.

Залужный назвал свои замечания к резонансному законопроекту о мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В письме есть ряд замечаний Генштаба относительно норм, "которые не отвечают интересам ВСУ и не способствуют обеспечению обороноспособности государства".

Первое замечание – взятие всех женщин на воинский учет. По мнению Генштаба, это увеличит вдвое нагрузку на ТЦК, учреждения здравоохранения, которые проводят медосмотр военнообязанных, а также повлечет "определенный резонанс" в обществе и побудит женщин массово покидать Украину.

Также в Генштабе против статьи об обязательной ротации военнослужащих после 3 месяцев на передовой и предоставление 90-дневного отпуска после 24 месяцев службы. В Генштабе подчёркивают, ВСУ остро не хватает обученного человеческого ресурса, поэтому проведение подобных ротаций и массовое предоставление длительных отпусков военным невозможно.

Третье замечание касается предложение назначать военнослужащих с инженерной специальностью исключительно на должности инженерного профиля. Генштаб отмечает, что мобилизационный ресурс крайне ограничен, поэтому такая норма нецелесообразна. Она приведет к тому, что имеющихся военнослужащих будет невозможно назначить на вакантные должности.

В Генштабе также против обязательной ротации работников ТЦК каждые три года. У Залужного считают, что такая практика "сделает невозможным сохранение опыта" и "разрушит систему воинского учета", а потому эта норма является нецелесообразной.

Ну, и пятое замечание касается освобождения инвалидов 2-й группы. Генштаб предлагает убрать эту норму из законопроекта, не приводя никаких аргументов.

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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02cZAKeSAuH9ajtaXQwgoLjTXkaQd2GhR5ztqPDDxd594XFwtX9kxJJxRVFTBU5QHCl
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