Почему пора менять подходы мобилизации: что нужно учесть

В Украине активно обсуждаются изменения правил мобилизации. Тему затрагивали и на итоговой пресс-конференции президента Зеленского, который предупредил, что не подпишет (в случае принятия парламентом) законопроект о мобилизации женщин. От идеи повесток через приложение "Дия", похоже, тоже отказались. Зато усилилась раздача повесток на улицах, в торговых центрах и ресторанах, а кое где их начали разносить по квартирам. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" необходимость смены подходов к мобилизации-демобилизации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законодательство, согласно которому проходит мобилизация, морально устарело

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран поясняет:

"У нас есть действующее законодательство, согласно которому проходит мобилизация. Но на 22-м месяце широкомасштабной войны уже более чем понятно, что это законодательство морально устарело. И его необходимо модернизировать, учитывая сегодняшние реалии. Как известно из открытых источников, над этим активно работает парламент . Там обговариваются разные варианты мобилизации, рекрутинга (добровольной мобилизации), вопросы демобилизации и так далее".

Такой законопроект, отмечает эксперт, безусловно, необходим. Нам, подчеркивает он, нужно повышать качество мобилизации, давать возможность демобилизации, защищать права военных.

"Так что – ждем законопроект, который должны внести в зал заседаний к концу этого года или началу 2024-го. И тогда уже будем обсуждать его, отталкиваясь от текста документа", – констатирует Виктор Таран.

Необходимо максимально отстранить от вопроса мобилизации политиков

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник согласен с тем, что тема мобилизации очень чувствительна для Украины.

А скорее сконцентрировался на том – что необходимо делать, чтобы мобилизация была более эффективной, более правильной ". "Потому, – поясняет он, – я бы не стал комментировать заявления Зеленского или Безуглой

Во-первых, отмечает эксперт, необходимо максимально отстранить от этого вопроса политиков. Потому что каждый из них концентрируется вокруг своего электората, а тот, как правило, не хочет воевать.

"Это горькая, но – правда. Подавляющее большинство граждан считает, что гражданский долг должен исполнять кто-то другой, но – не он лично", – констатирует Николай Мельник.

По его словам, такое распространенное мнение в тех семьях, где нет представителей ВСУ.

Чтоб изменить его, необходима тотальная мобилизация, уверен эксперт. Без некой "неприкосновенной касты", которая может откупиться.

"С коррупцией в ТЦК (военкоматы) необходимо бороться тотально. Чтоб общество ощутило — защищать Родину идут все. Независимо от статуса, средств, связей и так далее", – подчеркивает Николай Мельник.

Во-вторых, продолжает он, важна ставка на специализацию.

"Следует тщательнее подходить к этой составляющей, – считает эксперт. – Отталкиваться от готовности того или иного лица исполнять свой конституционный долг по защите Родину. Но – соответственно к его специализации. Если ты физически развит – идти в соответствующий род войск, если у тебя есть иные навыки – используй их на пользу своей стране. Нельзя всех бросать в один котел, а потом рандомно распределять по частям (как сейчас). В итоге нет связи между готовностью солдата к выполнению своего долга – и тем, куда его направляют".

В-третьих, крайне важна модернизация ВСУ, уверен Николай Мельник.

"Нам следует, – уточняет он, – отходить от советских методик, направлять основные усилия не на увеличение количественного состава армии, а на ее эффективность, технологичность. В том числе за счет увеличение числа дронов серии FPV (с камерой) и в целом БПЛА. Следует делать ставку на технологичность. И тогда нам в вооруженных силах будет нужно меньше людей".

Эти три составляющие позволят пройти 2024 год без сильных потрясений, акцентирует эксперт.

"Ну и, конечно, – отмечает он, – нет никакой необходимости мобилизовать женщин. У нас еще вполне достаточно мобилизационного резерва среди мужчин".

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