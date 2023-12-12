В ближайшее время в Украине произойдут изменения в мобилизации: Данилов раскрыл детали

Ряд изменений в мобилизации в Украине ожидаются уже в самое ближайшее время. В частности, на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения, касающиеся изменений в этой сфере. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ВВС сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы сейчас запускаем новую программу, мы уже несколько раз на заседаниях Ставки этот вопрос проговаривали. Я думаю, что в ближайшее время будут новые инициативы, в том числе законодательные, по этому поводу", — рассказал Алексей Данилов.

По его словам, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается. Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи.

"Я бы не хотел сейчас давать окончательный ответ, потому что еще раз подчеркиваю, он сейчас в процессе. Единственное, что можно сказать, что на следующем заседании Ставки президент дал указание, чтобы этот вопрос был окончательно подготовлен", — отметил Данилов.

Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.

"У вас не будет хватать времени, у вас не будет хватать оружия, и у вас не будет хватать людей", — констатировал он.

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