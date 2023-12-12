В ближайшее время в Украине произойдут изменения в мобилизации: Данилов раскрыл детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ряд изменений в мобилизации в Украине ожидаются уже в самое ближайшее время. В частности, на следующем заседании Ставки будут рассмотрены предложения, касающиеся изменений в этой сфере. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью ВВС сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
По его словам, этот вопрос сейчас комплексно разрабатывается. Это и привлечение рекрутинговых компаний, и многие другие вещи.
Комментируя вопрос о том, хватит ли Украине людей, чтобы дальше воевать, секретарь СНБО сказал, что в войне постоянно не будет хватать трех вещей.
Читайте также на портале "Комментарии" — тема изменений подходов к мобилизации и демобилизации остается одной из наиболее актуальных для Украины. Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий отмечает, что Киев является самым недомобилизованным городом Украины. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста на Родину. Традиционно сыплет резонансными инициативами нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, то предлагая отправить на фронт всех волонтеров, то продвигая некую альтернативу демобилизации. Почему возникли такие проблемы? Какие изменения были бы наиболее рациональными? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости