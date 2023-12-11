Почему в Украине обострился вопрос мобилизации и демобилизации: как решить проблемы

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Кравцев Сергей
Тема изменений подходов к мобилизации и демобилизации остается одной из наиболее актуальных для Украины. Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий отмечает, что Киев является самым недомобилизованным городом Украины. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста на Родину. Традиционно сыплет резонансными инициативами нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, то предлагая отправить на фронт всех волонтеров, то продвигая некую альтернативу демобилизации. Почему возникли такие проблемы? Какие изменения были бы наиболее рациональными? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что вопросы мобилизации и демобилизации – одни из острейших в данный момент. И связаны они с поддержанием потенциала Силы обороны Украины в условиях борьбы с российской агрессией.
По словам эксперта, защитники Украины выполняют сейчас задачи по стратегической (активной) обороне по всему фронту длиной около 1,2 тыс км. При этом, активная оборона подразумевает, что при подходящей обстановке на отдельных направлениях, где есть у нас возможности, мы осуществляем контратакующие действия.
Прежде всего, продолжает Игорь Романенко, необходимо понимать, где находятся наши граждане (прежде всего, мужское население от 18 до 60 лет, но и военнообязанные женщины). Их следует учесть. После чего ТЦК должен разобраться с пригодностью их для военной службы. С состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и так далее. Законодательство меняется, требования к призывникам становятся не столь жесткие, как раньше.
Не менее остро, по его словам, стоит вопрос демобилизации. Некоторые воюют уже почти два года, кто-то – больше (на Донбассе ведь боевые действия идут с 2014-го). Демобилизовать их всех у государства возможности нет. Следовательно, отмечает Игорь Романенко, необходимо продумать постепенную замену (но для этого следует наладить вопрос мобилизации), систему отпусков и так далее. Не выключая при этом из Системы обороны Украины.
Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким комментарием:
У думающих граждан, считает эксперт, должен возникнуть логичный вопрос – почему представители ТЦК (ВСУ) занимаются функциями, по сути, Нацполиции?
По его мнению, чтоб решить проблему с мотивацией (а следовательно – и с мобилизацией, что позволит проводить демобилизацию), государство должно предпринять ряд мер.
1. Правильно вести военно-патриотическое воспитание.
2. Обеспечить строгое, стопроцентное выполнение требование законодательства Украины по соцзащите военнослужащих, членов семей погибших военнослужащих; военнослужащих, ставших инвалидами, защищая Украину, а также членов их семей. У нас огромная проблема с выплатой т.н. "гробовых", с обеспечением семей погибших воинов квартирами. Огромные вопросы к Минветеранов по этому поводу, отмечает эксперт.
3. Прекратить практику "насильственной мобилизации". Она не приведет к качественному улучшению воинского контингента ВСУ, уверяет Олег Стариков. Человек, которые призван насильно, в случае опасности может оставить боевой пост или сдаться в плен. Такой контингент не улучшает, а ухудшает боеготовность наших вооруженных сил.
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