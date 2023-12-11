Почему в Украине обострился вопрос мобилизации и демобилизации: как решить проблемы

Тема изменений подходов к мобилизации и демобилизации остается одной из наиболее актуальных для Украины. Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий отмечает, что Киев является самым недомобилизованным городом Украины. Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста на Родину. Традиционно сыплет резонансными инициативами нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, то предлагая отправить на фронт всех волонтеров, то продвигая некую альтернативу демобилизации. Почему возникли такие проблемы? Какие изменения были бы наиболее рациональными? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Существующий механизм мобилизации несовершенен

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что вопросы мобилизации и демобилизации – одни из острейших в данный момент. И связаны они с поддержанием потенциала Силы обороны Украины в условиях борьбы с российской агрессией.

подчеркивая, что мы перешли к позиционной войне". "По состоянию дел на фронте видно, что личного состава не хватает. Военные уже сформулировали необходимость в 20 тысяч новых военнослужащих в месяц. Если большинство наших граждан желает деоккупации, выхода на границы 1991 года, следует понимать, что Силам обороны нужны не только современные вооружение и техника, но и военнослужащие, которые ее осваивали бы и эффективно применяли. И совершенно верно на это еще в начале ноября указывал главком ВСУ Валерий Залужный

По словам эксперта, защитники Украины выполняют сейчас задачи по стратегической (активной) обороне по всему фронту длиной около 1,2 тыс км. При этом, активная оборона подразумевает, что при подходящей обстановке на отдельных направлениях, где есть у нас возможности, мы осуществляем контратакующие действия.

"Кроме инженерного оборудования необходимо пополнение тех бригад, которые выполняют задачи на фронте. Их надо укомплектовать на 80-90%. Уже сейчас. А, если стоят задачи по поэтапной деоккупации, необходимо формировать новые бригады. Для чего тоже нужен личный состав, – поясняет генерал. – Существующий механизм мобилизации несовершенен. Он не выполняет задачи, которые позволили бы эффективно укреплять наши вооруженные силы".

Прежде всего, продолжает Игорь Романенко, необходимо понимать, где находятся наши граждане (прежде всего, мужское население от 18 до 60 лет, но и военнообязанные женщины). Их следует учесть. После чего ТЦК должен разобраться с пригодностью их для военной службы. С состоянием здоровья, семейными обстоятельствами и так далее. Законодательство меняется, требования к призывникам становятся не столь жесткие, как раньше.

"Важна система. Во-первых, парламент (законодательная власть) должен сформировать новые правила призыва, на основании произведенного учета граждан. Во-вторых, ставится задача военным, в ведомстве которых находятся ТЦК. И они занимаются призывом необходимого количества граждан. В условиях военного положения каждый украинец должен постоянно иметь при себе не только паспорт, но и военный билет (или его аналог, с телефоном ТЦК). Чтоб в любое время, проверяя его документы, можно было сделать необходимое уточнение. Со всеми вытекающими последствиями", – поясняет генерал.

Не менее остро, по его словам, стоит вопрос демобилизации. Некоторые воюют уже почти два года, кто-то – больше (на Донбассе ведь боевые действия идут с 2014-го). Демобилизовать их всех у государства возможности нет. Следовательно, отмечает Игорь Романенко, необходимо продумать постепенную замену (но для этого следует наладить вопрос мобилизации), систему отпусков и так далее. Не выключая при этом из Системы обороны Украины.

Чтоб решить проблему с мотивацией, государство должно предпринять ряд мер

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поделился таким комментарием:

представители ТЦК (они же – военнослужащие ВСУ, которые подчиняются Сухопутным войскам) исполняют несвойственную им роль. А именно – доставку граждан, которую уклоняются от воинской службы, на призывные участки". "Вопросами мобилизации/демобилизации занимается государство. А конкретно – Кабмин. Военные же в лице представителей ТЦК (военкомов) являются, по сути, секретарями мобилизационных (призывных) комиссий (а главами – руководители обл- или райадминистраций). В состав комиссии также входят замы по образованию, по здравоохранению, по полиции. К сожалению, данное требование законодательства – нарушено. По той картинке, которую мы видим в медиа, по тому, что происходит на наших улицах, заведениях общественного питания, а с недавних пор и в тренажерных залах

У думающих граждан, считает эксперт, должен возникнуть логичный вопрос – почему представители ТЦК (ВСУ) занимаются функциями, по сути, Нацполиции?

"В начале широкомасштабной российской агрессии проблем с мобилизуемыми, с добровольцами, не было. Даже очереди стояли. Я пока не понял, где произошла точка бифуркации. Но, по всей видимости, тут нечто, связанное с мировоззренческими и социальными вопросами", – размышляет Олег Стариков.

По его мнению, чтоб решить проблему с мотивацией (а следовательно – и с мобилизацией, что позволит проводить демобилизацию), государство должно предпринять ряд мер.

1. Правильно вести военно-патриотическое воспитание.

2. Обеспечить строгое, стопроцентное выполнение требование законодательства Украины по соцзащите военнослужащих, членов семей погибших военнослужащих; военнослужащих, ставших инвалидами, защищая Украину, а также членов их семей. У нас огромная проблема с выплатой т.н. "гробовых", с обеспечением семей погибших воинов квартирами. Огромные вопросы к Минветеранов по этому поводу, отмечает эксперт.

3. Прекратить практику "насильственной мобилизации". Она не приведет к качественному улучшению воинского контингента ВСУ, уверяет Олег Стариков. Человек, которые призван насильно, в случае опасности может оставить боевой пост или сдаться в плен. Такой контингент не улучшает, а ухудшает боеготовность наших вооруженных сил.

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