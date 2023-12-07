В Германии предлагают украинских беженцев отправлять на войну

Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что странам ЕС, в том числе Германии, необходимо вернуть украинских беженцев призывного возраста для помощи в войне в Украине. По словам немецкого чиновника, мужчины-беженцы смогли бы сформировать 10 дивизий украинских солдат.

Родерих Кизеветтер предлагает украинских беженцев отправлять на войну. Фото из открытых источников

Родерих Кизеветтер предлагает украинских беженцев призывного возраста отправлять не только из Германии, но и из других стран. Немецкий депутат объясняет, что это поможет Украине в войне и улучшит ситуацию с мобилизацией.

"В ЕС насчитывается более 600 тыс. украинцев, способных нести военную службу. Только в Германии 220 тыс. Они помогли бы облегчить положение солдат ВСУ на фронте. Это позволило сформировать 10 дивизий", — сообщил Кизеветтер в эфире телеканала Welt.

Немецкий депутат считает, что украинские беженцы, которые пригодны к военной службе, могли бы не только воевать, но и заниматься другими делами в Украине, чем приближали бы победу.

"Они помогли бы облегчить положение солдат на фронте. Они также помогли бы родине в расчистке завалов, пожарной службе, оказании гуманитарной поддержки и работе в Красном Кресте", — заявил депутат из Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны заявили о пользе беженцев из Украины. Они тратят на содержание украинских беженцев меньшие суммы, чем те платят налогами в бюджет, или тратят во время своей жизни в странах Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали о морском пехотинце, который рассказал о проблемах мобилизации в Украине. По его словам, нужны люди для армии, но подготовлены.