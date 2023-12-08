Что не так с мобилизацией в Украине: военные указали на серьезные минусы

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Кравцев Сергей
Последние несколько месяцев тема мобилизации в Украине есть одной из ключевых. В медиа постоянно звучат призывы о необходимости ее усиления. Что не так с мобилизацией в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка украинской армии Андрей Серган в интервью "Радио Свобода" заявил, что хоть общенациональная мобилизация в Украине и не прекращалась, все равно у этого процесса есть серьезные минусы.
По его словам, именно поэтому нельзя сказать, что мобилизация в Украине идет на отлично. Многие из ребят, которых сегодня привозят в подразделения, не готовы выполнять поставленные задачи. Кроме этого, они оставили свои рабочие места и их часто некем заменить на "гражданке".
Серган считает, что украинским властям необходимо максимально работать над тем, чтобы у людей была мотивация пополнять ряды Вооруженных сил Украины. Командир взвода дронов отметил, что воины должны получать достойную зарплату, а не дополнительные временные выплаты.
Экс-командующий аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец в эфире канала Эспрессо заявил, что мобилизация очень важна, поскольку пехота является главным фактором на войне.
Как отметил военный, армия не может постоянно быть на переднем фронте. Надо менять расположение подразделений.
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