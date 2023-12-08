Что не так с мобилизацией в Украине: военные указали на серьезные минусы

Последние несколько месяцев тема мобилизации в Украине есть одной из ключевых. В медиа постоянно звучат призывы о необходимости ее усиления. Что не так с мобилизацией в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Властям необходимо пересмотреть подходы к мобилизации

Командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка украинской армии Андрей Серган в интервью "Радио Свобода" заявил, что хоть общенациональная мобилизация в Украине и не прекращалась, все равно у этого процесса есть серьезные минусы.

"...Я вижу очереди в барбершопы, в кофейни, в спортзалы, в рестораны, я везде вижу очереди, но возле военкоматов я очередей не вижу", — сказал военный.

По его словам, именно поэтому нельзя сказать, что мобилизация в Украине идет на отлично. Многие из ребят, которых сегодня привозят в подразделения, не готовы выполнять поставленные задачи. Кроме этого, они оставили свои рабочие места и их часто некем заменить на "гражданке".

Серган считает, что украинским властям необходимо максимально работать над тем, чтобы у людей была мотивация пополнять ряды Вооруженных сил Украины. Командир взвода дронов отметил, что воины должны получать достойную зарплату, а не дополнительные временные выплаты.

"...Мы понимаем, что мы подписываем контракт на 400 или 500-600 долларов, это где-то 20-25 тысяч гривен, это же и есть зарплата. А то, что там дополнительно платят тридцатку, пятидесятку или сотку – это уже бонусы, и они не постоянные...", — подчеркнул он.

Армия не может постоянно быть на переднем фронте

Экс-командующий аэромобильных (Десантно-штурмовых) войск Украины, полковник запаса ВСУ и военный эксперт Иван Якубец в эфире канала Эспрессо заявил, что мобилизация очень важна, поскольку пехота является главным фактором на войне.

"Пехоту можно заменить только пехотой. Это война и какая бы ни была хорошая артиллерия, танки или другие средства вооруженной борьбы, они помогают пехоте — это главный фактор. А пехота — это мобилизация, потому что люди выходят из строя: болеют, есть раненые, погибшие и нужно восстанавливать", — объясняет эксперт.

Как отметил военный, армия не может постоянно быть на переднем фронте. Надо менять расположение подразделений.

"Говорили еще в том году: господин министр обороны, призовите больше, а он нам отвечал, что у него миллион под прицелом. А мы спрашиваем: Где же тот миллион, если россияне наступают или обороняются, по данным разведки 430 тыс., это значит, что примерно такая же цифра и у нас. А где же тогда еще 600 тысяч, чем они занимаются? Другие направления прикрывают? Какие? На севере, а ведь там можно обойтись пока, там нет активных действий; на северо-востоке — тоже. То есть армию надо пересчитать, посмотреть, где лишние, а их очень много", — высказался Якубец.

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