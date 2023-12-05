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"Время волонтеров должно уйти": народный депутат призвала волонтеров и женщин идти на фронт

Депутат Марьяна Безуглая в Международный день волонтеров призвала их идти на войну в Украине, ведь волонтерство как явление должно прекратится.

сегодня, 16:13
Автор:
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Slava Kot
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Народная депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая неоднозначно поздравила волонтеров с их международным днем, отметив, что сегодня "лучшее волонтерство — прийти в ВСУ". Нардепка также призвала женщин присоединяться к армии.

"Время волонтеров должно уйти": народный депутат призвала волонтеров и женщин идти на фронт

Марьяна Безуглая призвала волонтеров идти на войну. Фото из открытых источников

Марьяна Безугла заявила, что в 2024 году волонтерство должно закончиться. Народная депутатка выразила свое мнение в трех пунктах, почему, несмотря на неоценимый вклад волонтеров в победу, это явление должно уйти:


  • обязанность государства обеспечить все необходимое;
  • граждан – уплатить на это налоги;
  • лучшее волонтерство сегодня – прийти в ВСУ.

Также Безуглая раскритиковала волонтеров, которые прикрываются своей деятельностью и, возможно, избегают мобилизации.

"Уважаемые мобилизованные военнослужащие, вы же хотите, чтобы к вам в подразделение пришли новые? А если говорят, да я же доначу/ волонтер, я держу фронт здесь? Поэтому и написала: лучшее волонтерство 2024 — прийти в ВСУ. Это касается и женщин", — написала Безуглая в Facebook.

Народная депутатка от партии "Слуга народа" добавила, что сама была мобилизована в 2015 году и прошла службу в украинской армии.

Марьяна Безуглая — на фронте занималась коммуникацией между военным и высшим руководством ВСУ. Также работала в проектном офисе реформ Минобороны по системе реформ медицинского обеспечения ВСУ. В 2019 году стала народной депутаткой ВР 9-го созыва от партии "Слуга народа".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая раскритиковала высшее военное руководство из-за отсутствия наказаний для генералов. Кроме того, депутат призвала Залужного подать в отставку.

Также "Комментарии" писали о петиции относительно мобилизации народных депутатов, набравшей необходимое количество голосов.



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Источник: https://www.facebook.com/m.bezuhla/?locale=uk_UA
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сегодня, 16:42

Нарешті! Занадто багато харчується війною поки на дітей ракети падають. Волонтери ще за Порошенка жерли війною в три горла особливо обласкані владою Притули. Жінкам теж! У США вони на винищувачах і авіаносцями керують, у державі-терористі яка зараз знищує палестинських дітей жінки на рівних з чоловіками. Що з нашими жінками не так? Вони не здатні керувати високотехнологічною зброєю? Досить як наші генерали та корумповані пожиттєві бояри на посадах, за спинами ховатись!


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