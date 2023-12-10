У Зеленского отреагировали на вручение повесток в спортзалах

Представитель Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал мобилизацию в Украине, в том числе вручение повесток мужчинам в спортзалах и на улице. По словам советника ОП в Украине, готовится новая программа по мобилизации.

Михаил Подоляк рассказал об изменениях в мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

В эфире телемарафона Михаил Подоляк рассказал, что пропагандистская составляющая мобилизационных процедур в Украине будет изменена. Украинцы получат больше информации о физической и психологической подготовке военнообязанных к участию в боевых действиях.

"Сегодня готовится другая программа, как мы должны говорить о мобилизации, о рекрутинге, какие функции должно выполнять государство, которое должно брать на себя обязательства", — говорит Подоляк.

Вместе с тем советник ОП указывает, что государство должно себя защищать, поэтому мобилизация в Украине будет сложной, но необходимой для противостояния российской агрессии.

"Это немного странно выглядит. Вы хотите жить в свободном государстве, где вы хотите вести себя как хотите, но не хотите при этом вкладываться в защиту этих правил, которые вам нравятся", — реагирует Подоляк на уклонистов от мобилизации.

По словам представителя Зеленского в случае прихода России уклонисты от мобилизации "не будут ходить спокойно по улицам, как вроде бы ничего не произошло". Подоляк отмечает, что военнообязанным "надо это осознать".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации.

Также "Комментарии" писали об руководительнице отдела мобилизации ТЦК в Виннице, которая заявила о непонимании страхов мобилизации в Украине и назвала мужчин призывного возраста "ресурсом" для обороны страны.