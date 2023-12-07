Экскомандир "Айдара" назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации

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Slava Kot
Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий считает, что Киев является самым недомобилизованным городом Украины. По словам Дикого, в этом виновата власть, которая опасается принимать непопулярные решения, приводящие к падению рейтингов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Новости.LIVE.
В Киева больше всего уклонистов, которые избегают мобилизации в Украине. Фото из открытых источников
Несмотря на необходимость мобилизации в Украине, власти опасаются усилить мобилизацию в Киеве, считает военный эксперт Евгений Дикий. Бывший командир "Айдара" предполагает, что это происходит из-за нежелания принимать непопулярные шаги.
По его словам, жесткие меры всегда снижают рейтинги, но в случае российского вторжения в Киев, понятие рейтингов потеряет смысл.
Бывший командир "Айдара" рассказал, что на улицах столицы Украины видит большое количество мужчин призывного возраста в хорошей форме, а некоторые ходят в спортивные залы. По словам Евгения Дикого, это происходит в тот момент, когда 50-летние мужчины с относительно плохим состоянием теряют остатки здоровья находясь в окопах на линии фронта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии предлагают украинских беженцев мобилизовывать и отправлять на войну в Украину.
Также "Комментарии" писали о народной депутатке, которая призвала волонтеров и женщин идти на фронт. По ее словам, таким образом, можно улучшить мобилизацию в Украине.
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