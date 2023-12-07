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Экскомандир "Айдара" назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации

Экс-командир "Айдара" Евгений Дикий назвал самый недомобилизованный город Украины. Именно в нем большое количество уклонистов избегает мобилизацию.

сегодня, 12:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший командир "Айдара" Евгений Дикий считает, что Киев является самым недомобилизованным городом Украины. По словам Дикого, в этом виновата власть, которая опасается принимать непопулярные решения, приводящие к падению рейтингов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Новости.LIVE.

Экскомандир "Айдара" назвал город в котором больше всего уклонистов от мобилизации

В Киева больше всего уклонистов, которые избегают мобилизации в Украине. Фото из открытых источников

Несмотря на необходимость мобилизации в Украине, власти опасаются усилить мобилизацию в Киеве, считает военный эксперт Евгений Дикий. Бывший командир "Айдара" предполагает, что это происходит из-за нежелания принимать непопулярные шаги.


"Киев, едва ли не самый недомобилизованный город Украины. Мне кажется, что власть опасается сильной мобилизации в Киеве, потому что мобилизация — это всегда не популярная вещь. Но и война — это непопулярная вещь", — заявил Евгений Дикий.

По его словам, жесткие меры всегда снижают рейтинги, но в случае российского вторжения в Киев, понятие рейтингов потеряет смысл.

"В России рейтингов нет, на оккупированных территориях Украины рейтингов нет. Надо делать вещи непопулярные. Киев должен перестать быть такой "оазой"... Если мы это не переломим, то война покатится в другую сторону", — предупреждает Дикий.

Бывший командир "Айдара" рассказал, что на улицах столицы Украины видит большое количество мужчин призывного возраста в хорошей форме, а некоторые ходят в спортивные залы. По словам Евгения Дикого, это происходит в тот момент, когда 50-летние мужчины с относительно плохим состоянием теряют остатки здоровья находясь в окопах на линии фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии предлагают украинских беженцев мобилизовывать и отправлять на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о народной депутатке, которая призвала волонтеров и женщин идти на фронт. По ее словам, таким образом, можно улучшить мобилизацию в Украине.



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Источник: https://novyny.live/
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