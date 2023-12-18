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Будут ли повестки в "Дие": окончательный ответ Федорова

Михаил Федоров объяснил ситуацию с вручением повесток для мобилизации в Украине через приложение "Дие".

сегодня, 09:18
Автор:
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Slava Kot
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отреагировал на информацию о возможном вручении повесток через приложение "Дия" для улучшения мобилизации в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Федорова для издания "24 Канал".

Будут ли повестки в "Дие": окончательный ответ Федорова

Михаил Федоров заявил, что повесток у "Дие" не будет. Фото из открытых источников

Депутаты ВР создают законопроект, который должен ужесточить мобилизацию в Украине. Некоторые чиновники заявляли о возможности создать электронные повестки по электронной почте, а также в приложение "Дия" для вручения их уклонистам. Вице-премьер Михаил Федоров ответил, будут ли электронные повестки из-за "Дия".

"Повесток в "Дия" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это", – сказал Федоров.

По словам министра, в будущем вручение повесток через государственное приложение не рассматривается.

"Внедрять повестки в "Дия" не планируется вообще. Поэтому этого вопроса нет сегодня в повестке дня", — пояснил Михаил Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде отреагировали, будут ли работать электронные повестки для мобилизации в Украине и какие альтернативные решения для поиска уклонистов. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская объяснила проблемы с повестками и указала, что таким образом не будет возможности усилить мобилизацию в Украине.

Также "Комментарии" писали о народной депутатке Марьяне Безуглой, которая призвала мобилизовать женщин на войну. Нардепка выступила за выравнивание мужчин и женщин в новом законопроекте о мобилизации в Украине.



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Источник: https://24tv.ua/mihaylo-fedorov-intervyu-pro-diyu-droni-viyni-shtuchniy-intelekt_n2452623#4
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:28

Може і медкомісію через дію або по електронній пошті проходити? Є речі коли потрібна людська взаємодія. Бо тоді можна і країною керувати штучним інтелектом. Навіщо нам ця орда чиновників дармоїдів які тільки і вміють що хабарі та відкати брати.


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