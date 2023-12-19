Народная депутатка объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин

Нардепка от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая объявила, что в новом законопроекте будет мобилизация женщин. Другая народная депутатка Инна Совсун объяснила, при каких условиях может произойти мобилизация женщин и какие проблемы нужно решить для реализации этого плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Новости. Live".

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

По словам Инны Совсун, инициатива о мобилизации женщин должна была идти от Владимира Зеленского или Валерия Залужного, а не других депутатов в ВР.

"Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", — говорит Совсун и добавляет, что "опасно, когда такие заявления выходят непонятным образом".

Народная депутат объяснила, что у мобилизации женщин не может быть простых решений, а тема сложная и ее нужно детально обсуждать. Совсун говорит, что не имеет возражений относительно мобилизации в Украине женщин, однако отмечает проблемы, которые могут возникнуть.

"Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы – нужно говорить", — сказала Совсун.

Инна Совсун указывает, что нужно реализовать и проработать основные вопросы, по которым будет осуществляться мобилизация женщин. Например, есть ли форма и необходимое обеспечение для мобилизованных женщин. Будут ли мобилизации подлежать те женщины, которые имеют детей и будет ли закрыт для них выезд из Украины. Для определения таких целей нардепка предлагает создание рабочей группы при Минобороны.

По словам Инны Совсун, законопроект о мобилизации в Украине, который будет включать и женщин, может только зафиксировать базовые вещи при комплексной программе действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, пояснившем, существуют ли подразделения, где мобилизованный не погибнет в первом бою.