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Народная депутатка объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин

Народная депутатка Инна Совсун рассказала о проблемах мобилизации женщин в Украине.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Нардепка от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая объявила, что в новом законопроекте будет мобилизация женщин. Другая народная депутатка Инна Совсун объяснила, при каких условиях может произойти мобилизация женщин и какие проблемы нужно решить для реализации этого плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Новости. Live".

Народная депутатка объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин

Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников

По словам Инны Совсун, инициатива о мобилизации женщин должна была идти от Владимира Зеленского или Валерия Залужного, а не других депутатов в ВР.

"Должно быть заявление — друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин", — говорит Совсун и добавляет, что "опасно, когда такие заявления выходят непонятным образом".

Народная депутат объяснила, что у мобилизации женщин не может быть простых решений, а тема сложная и ее нужно детально обсуждать. Совсун говорит, что не имеет возражений относительно мобилизации в Украине женщин, однако отмечает проблемы, которые могут возникнуть.

"Если это нужно для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть обоснование, инструмент и механизмы – нужно говорить", — сказала Совсун.

Инна Совсун указывает, что нужно реализовать и проработать основные вопросы, по которым будет осуществляться мобилизация женщин. Например, есть ли форма и необходимое обеспечение для мобилизованных женщин. Будут ли мобилизации подлежать те женщины, которые имеют детей и будет ли закрыт для них выезд из Украины. Для определения таких целей нардепка предлагает создание рабочей группы при Минобороны.

По словам Инны Совсун, законопроект о мобилизации в Украине, который будет включать и женщин, может только зафиксировать базовые вещи при комплексной программе действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать.

Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, пояснившем, существуют ли подразделения, где мобилизованный не погибнет в первом бою.



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Источник: https://mobilizatsiya.novyny.live/prograiemo-viinu-abo-ukhvaliuiemo-skladne-rishennia-shcho-v-radi-dumaiut-pro-mobilizatsiiu-zhinok-138921.html
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