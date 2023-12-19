Народная депутатка объяснила при каких условиях может быть мобилизация женщин

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Slava Kot
Нардепка от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая объявила, что в новом законопроекте будет мобилизация женщин. Другая народная депутатка Инна Совсун объяснила, при каких условиях может произойти мобилизация женщин и какие проблемы нужно решить для реализации этого плана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Новости. Live".
Мобилизация женщин в Украине. Фото из открытых источников
По словам Инны Совсун, инициатива о мобилизации женщин должна была идти от Владимира Зеленского или Валерия Залужного, а не других депутатов в ВР.
Народная депутат объяснила, что у мобилизации женщин не может быть простых решений, а тема сложная и ее нужно детально обсуждать. Совсун говорит, что не имеет возражений относительно мобилизации в Украине женщин, однако отмечает проблемы, которые могут возникнуть.
Инна Совсун указывает, что нужно реализовать и проработать основные вопросы, по которым будет осуществляться мобилизация женщин. Например, есть ли форма и необходимое обеспечение для мобилизованных женщин. Будут ли мобилизации подлежать те женщины, которые имеют детей и будет ли закрыт для них выезд из Украины. Для определения таких целей нардепка предлагает создание рабочей группы при Минобороны.
По словам Инны Совсун, законопроект о мобилизации в Украине, который будет включать и женщин, может только зафиксировать базовые вещи при комплексной программе действий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший командир "Айдара" рассказал, где скрывается 80 тысяч уклонистов, которых можно мобилизовать.
Также "Комментарии" писали о лейтенанте ВСУ, пояснившем, существуют ли подразделения, где мобилизованный не погибнет в первом бою.
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