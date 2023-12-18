Зеленскому предстоит принять трудные решения: The Economist выдал новую статью о войне в Украине

Одна из проблем, с которой сегодня сталкивается Украина – нехватка людей на фронте. На протяжении всей войны президент Украины Владимир Зеленский сопротивлялся максималистским призывам своих военных по набору в армию. Например, его высший генералитет настаивал на снижении возраста, с которого могут быть мобилизованы лица, не являющиеся резервистами, что сейчас составляет 27 лет. Другие предложили строже выполнять мобилизационные законы. Теперь приближается то время, когда украинской власти придется принимать непростые решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Economist.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Зеленский отступил частично из политических соображений, будто он не хочет чрезмерно раздражать население. Но президентом, считают журналисты, также руководят и более благородные соображения.

"Зеленский хочет поступить правильно по отношению к украинцам. Он не хочет быть диктатором", — сказал изданию высокопоставленный источник в правительстве.

The Economist прогнозирует, что впереди у власти – тяжелые времена и решения.

По информации СМИ, некоторые украинские чиновники предпочитают более консенсусный подход. Один из высокопоставленных источников прогнозирует медиа-кампании, пропагандирующие национальную жертвенность и предупреждающие, что Россия продолжает представлять экзистенциальную угрозу.

"Если мы проиграем, это будет плохо для всех нас", — говорит он.

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