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Зеленскому предстоит принять трудные решения: The Economist выдал новую статью о войне в Украине

The Economist указал на проблемы с набором в ряды ВСУ и спрогнозировал трудные решения власти

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Одна из проблем, с которой сегодня сталкивается Украина – нехватка людей на фронте. На протяжении всей войны президент Украины Владимир Зеленский сопротивлялся максималистским призывам своих военных по набору в армию. Например, его высший генералитет настаивал на снижении возраста, с которого могут быть мобилизованы лица, не являющиеся резервистами, что сейчас составляет 27 лет. Другие предложили строже выполнять мобилизационные законы. Теперь приближается то время, когда украинской власти придется принимать непростые решения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Economist.

Зеленскому предстоит принять трудные решения: The Economist выдал новую статью о войне в Украине

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что Зеленский отступил частично из политических соображений, будто он не хочет чрезмерно раздражать население. Но президентом, считают журналисты, также руководят и более благородные соображения. 

"Зеленский хочет поступить правильно по отношению к украинцам. Он не хочет быть диктатором", — сказал изданию высокопоставленный источник в правительстве.

The Economist прогнозирует, что впереди у власти – тяжелые времена и решения. 

По информации СМИ, некоторые украинские чиновники предпочитают более консенсусный подход. Один из высокопоставленных источников прогнозирует медиа-кампании, пропагандирующие национальную жертвенность и предупреждающие, что Россия продолжает представлять экзистенциальную угрозу. 

"Если мы проиграем, это будет плохо для всех нас", — говорит он.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: перед каким выбором оказался Запад и есть ли вероятность переговоров в 2024 году.

Также издание "Комментарии" сообщало – отказ от мобилизации: Буданов ответил, может ли быть альтернатива.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/12/17/ukraines-army-is-struggling-to-find-good-recruits
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:05

У чиновників все чудово вони не хвилюються, вони одне одному роздають дозволи на розбудову, всюди російською "Аренда" кого ждуть? Запрограмованим розповідають як мікро-успіхами виснажують ворога. Де ще знайти гопників-95 які підставлять свою країну під знищення, заради тактики виснаження-95 іншої країни - тільки серед юдеїв. Самі загинемо, але й тих частку з собою заберем до Кобзона! Божий народ навчився заробляти на кривавих подіях: хоч в Україні; хоч у Палестині; хоч над божим сином знущатись.


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