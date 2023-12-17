Война в Украине: перед каким выбором оказался Запад и есть ли вероятность переговоров в 2024 году

По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что тому не нужен мир в нашей стране. В свою очередь, представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский уверяет, что Украина якобы потеряла шанс на выгодное для себя мирное соглашение, а любое теперь якобы будет лишь о капитуляции нашей страны. Кейс вероятных переговоров периодически всплывает – в том или ином виде. Какими видятся в этом ракурсе перспективы будущего года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Для РФ переговоры, некие соглашения – не препятствие для агрессии
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук подчеркивает – Запад долгое время исходил из того, что может быть интересен РФ. И в какой-то момент можно надавить на Украину и заставить заморозить войну.
"На самом деле Запад постоянными задержками с поставками оружия Украине, затягиванием с принятием необходимых решений, просто позволил стране-агрессору выиграть время, которое она использовала для восстановления боеспособости своей армии, закупки вооружений за пределами своей страны (в тех же Иране и Северной Корее), увеличения выпуска собственных вооружений. В итоге, сконцентрировав мощный военный потенциал, РФ имеет намерения не заморозить войну, а продолжать наступление, пока сможет, – уверен политолог. – Чтоб завершить всё какой-то своей военной победой, подразумевающей оккупацию максимально возможной части Украины с попыткой разрушения нас как государства. И этих намерений в Кремле, в Госдуме, на всякого рода телешоу фактически не скрывают
".
Так что, продолжает эксперт, вопрос тут не в том, хочет ли переговоров Украина, а в том, что Россия не намерена вести их на вменяемых условиях.
"При этом, как отмечал в недавней публикации Bild, которую потом анализировал Институт изучения войны (ISW)
, Путин может имитировать переговоры с целью их использования как дополнительного средства для более мощного ведения войны в дальнейшем. Как это случилось во время заключения т.н. "Минских договоренностей". Когда параллельно с переговорами Россия продолжала гибридно воевать на Донбассе, готовая широкомасштабное вторжение", – отмечает Петр Олещук.
Следует осознать, акцентирует он, что для РФ переговоры, некие соглашения – не препятствие для агрессии. По крайней мере, при путинском режиме. И в ее планах явно – попытаться добиться военной победы на протяжении следующего года. Не для того продолжается (и даже усиливается) скрытая мобилизация, а экономика переводится на военные рельсы.
"Западная политика сдержанного вмешательства в российско-украинскую войну, недопоставок Украине всего необходимого, чтоб одержать военную победу над агрессором, полностью провалилась, – констатирует эксперт. – И сейчас Запад стоит перед выбором: либо необходимостью решительных действий по поддержке Украины, либо – признания собственного глобального поражения. И второй вариант будет иметь разрушительные последствия для самой Западной цивилизации. Что уже признают тамошние аналитики
. И о чем Украина в лице ее руководства предупреждала с начала российского вторжения".
Есть три фактора, влияющие на вероятность переговоров
Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что есть три фактора, которые станут ключевыми в следующем году в ракурсе влияния на переговорный кейс. Не считая, понятно, собственно ситуации на поле боя, где перелом будет означать многое, а также "черных лебедей" (факторов, предсказать которые невозможно).
Первый – насколько цивилизованный мир будет помогать Украины.
"В данный момент ЕС пытается нейтрализовать сопротивление венгерского премьера Орбана, который блокирует 50 млрд евро поддержки для Украины
. Ему выделяют деньги из общеевропейского бюджета. Но Орбану всё мало. Так что пока тут есть проблемы. Хоть лидеры ЕС четко дают понять — мы получим необходимые средства. Есть проблемы и с помощью со стороны США. Конгрессмены разъехались на каникулы, тогда как сенаторы продлили работу еще на неделю, обсуждая принятие бюджета на внешние расходы, включая помощь Украине. Но меня почему-то нет сомнений, что соответствующий законопроект будет принят", – признался эксперт.
По его мнению, супердержава, которая с начала широкомасштабной российской агрессии уже выделила Украине 111 млрд долларов, не позволит, чтоб эти вложения в противостояние авторитарному режиму Путина не окупилось. Не позволит дать слабину. Ведь за ситуацией внимательно наблюдает тот же Китай, да и не только он. И проигрыш Украины будет равняться проигрышу США как лидера демократического мира. А потому поддержка точно продолжится. Это просто вопрос времени, прогнозирует Сергей Дойко.
Второй фактор, влияющий на вероятность переговоров – это то, что происходит вокруг Украины и России в другом ключе.
"А именно – решение о начале переговоров с нашей страной касательно вступления в ЕС
, решения о продолжении санкций против страны-агрессора. Всё это четкие сигналы Кремлю, что ему не позволят вернуть Украину в российские смертоносные объятия. И всякого рода угрозы со стороны РФ, увеличение военного бюджета и так далее – лишь ширма, за которой уже четко прослеживается паника путинского режима. Никто Украину не сдаст. Никакой капитуляции нашей страны (что равно капитуляции демократического мира) не будет", – уверяет эксперт.
Третий фактор, по его словам, это череда выборов в следующем году. Из которых самые важные, пожалуй, это выборы в Штатах.
"Как рассказывал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, украинский вопрос будет использоваться в предвыборной риторике как демократов, так и республиканцев. Каждой из партий важно показать, что Америка – сильна, что она не даст в том мировоззренческом конфликте, частью которого является и российско-украинская война, победить злу. А кто здесь зло – американцы не сомневаются. Уж слишком явно РФ ведет себя по-варварски, абсолютно копируя в этом смысле СССР. При этом Ванетик отмечает, что среди американских политиков есть мнение о необходимости Киеву договариваться с Москвой, переводить конфликт в стадию, как минимум, не горячую. Но договариваться не на условиях Кремля! А так-то — любая война заканчивается договоренностями", – подчеркивает Сергей Дойко.
И это, акцентирует он, не будет бесполезный Будапештский меморандум. Всё пропишут четко, с реальными гарантиями безопасности. А ключевой фигурой, одним из гарантов соблюдения договоренностей, станут США (а возможно и ряд других мощных стран), предполагает эксперт.
"И нарушение таких договоренностей Россией (которая договоренности в принципе не соблюдает) приведет к тому, что она отгребет уже от всех", – заключает Сергей Дойко.
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