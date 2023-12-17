Война в Украине: перед каким выбором оказался Запад и есть ли вероятность переговоров в 2024 году

По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение возможных компромиссов с российским диктатором Владимиром Путиным не имеет никакого смысла, потому что тому не нужен мир в нашей стране. В свою очередь, представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский уверяет, что Украина якобы потеряла шанс на выгодное для себя мирное соглашение, а любое теперь якобы будет лишь о капитуляции нашей страны. Кейс вероятных переговоров периодически всплывает – в том или ином виде. Какими видятся в этом ракурсе перспективы будущего года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Для РФ переговоры, некие соглашения – не препятствие для агрессии

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук подчеркивает – Запад долгое время исходил из того, что может быть интересен РФ. И в какой-то момент можно надавить на Украину и заставить заморозить войну.

"На самом деле Запад постоянными задержками с поставками оружия Украине, затягиванием с принятием необходимых решений, просто позволил стране-агрессору выиграть время, которое она использовала для восстановления боеспособости своей армии, закупки вооружений за пределами своей страны (в тех же Иране и Северной Корее), увеличения выпуска собственных вооружений. В итоге, сконцентрировав мощный военный потенциал, РФ имеет намерения не заморозить войну, а продолжать наступление, пока сможет, – уверен политолог. – Чтоб завершить всё какой-то своей военной победой, подразумевающей оккупацию максимально возможной части Украины с попыткой разрушения нас как государства. И этих намерений в Кремле, в Госдуме, на всякого рода телешоу фактически не скрывают ".

Так что, продолжает эксперт, вопрос тут не в том, хочет ли переговоров Украина, а в том, что Россия не намерена вести их на вменяемых условиях.

Путин может имитировать переговоры с целью их использования как дополнительного средства для более мощного ведения войны в дальнейшем. Как это случилось во время заключения т.н. "Минских договоренностей". Когда параллельно с переговорами Россия продолжала гибридно воевать на Донбассе, готовая широкомасштабное вторжение", – отмечает Петр Олещук. "При этом, как отмечал в недавней публикации Bild, которую потом анализировал Институт изучения войны (ISW)

Следует осознать, акцентирует он, что для РФ переговоры, некие соглашения – не препятствие для агрессии. По крайней мере, при путинском режиме. И в ее планах явно – попытаться добиться военной победы на протяжении следующего года. Не для того продолжается (и даже усиливается) скрытая мобилизация, а экономика переводится на военные рельсы.

И о чем Украина в лице ее руководства предупреждала с начала российского вторжения". "Западная политика сдержанного вмешательства в российско-украинскую войну, недопоставок Украине всего необходимого, чтоб одержать военную победу над агрессором, полностью провалилась, – констатирует эксперт. – И сейчас Запад стоит перед выбором: либо необходимостью решительных действий по поддержке Украины, либо – признания собственного глобального поражения. И второй вариант будет иметь разрушительные последствия для самой Западной цивилизации. Что уже признают тамошние аналитики

Есть три фактора, влияющие на вероятность переговоров

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко считает, что есть три фактора, которые станут ключевыми в следующем году в ракурсе влияния на переговорный кейс. Не считая, понятно, собственно ситуации на поле боя, где перелом будет означать многое, а также "черных лебедей" (факторов, предсказать которые невозможно).

Первый – насколько цивилизованный мир будет помогать Украины.

Ему выделяют деньги из общеевропейского бюджета. Но Орбану всё мало. Так что пока тут есть проблемы. Хоть лидеры ЕС четко дают понять — мы получим необходимые средства Есть проблемы и с помощью со стороны США. Конгрессмены разъехались на каникулы, тогда как сенаторы продлили работу еще на неделю, обсуждая принятие бюджета на внешние расходы, включая помощь Украине Но меня почему-то нет сомнений, что соответствующий законопроект будет принят", – признался эксперт. "В данный момент ЕС пытается нейтрализовать сопротивление венгерского премьера Орбана, который блокирует 50 млрд евро поддержки для Украины

По его мнению, супердержава, которая с начала широкомасштабной российской агрессии уже выделила Украине 111 млрд долларов, не позволит, чтоб эти вложения в противостояние авторитарному режиму Путина не окупилось. Не позволит дать слабину. Ведь за ситуацией внимательно наблюдает тот же Китай, да и не только он. И проигрыш Украины будет равняться проигрышу США как лидера демократического мира. А потому поддержка точно продолжится. Это просто вопрос времени, прогнозирует Сергей Дойко.

Второй фактор, влияющий на вероятность переговоров – это то, что происходит вокруг Украины и России в другом ключе.

решения о продолжении санкций против страны-агрессора. Всё это четкие сигналы Кремлю, что ему не позволят вернуть Украину в российские смертоносные объятия. И всякого рода угрозы со стороны РФ, увеличение военного бюджета и так далее – лишь ширма, за которой уже четко прослеживается паника путинского режима. Никто Украину не сдаст. Никакой капитуляции нашей страны (что равно капитуляции демократического мира) не будет", – уверяет эксперт. "А именно – решение о начале переговоров с нашей страной касательно вступления в ЕС

Третий фактор, по его словам, это череда выборов в следующем году. Из которых самые важные, пожалуй, это выборы в Штатах.

"Как рассказывал мне адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик, украинский вопрос будет использоваться в предвыборной риторике как демократов, так и республиканцев. Каждой из партий важно показать, что Америка – сильна, что она не даст в том мировоззренческом конфликте, частью которого является и российско-украинская война, победить злу. А кто здесь зло – американцы не сомневаются. Уж слишком явно РФ ведет себя по-варварски, абсолютно копируя в этом смысле СССР. При этом Ванетик отмечает, что среди американских политиков есть мнение о необходимости Киеву договариваться с Москвой, переводить конфликт в стадию, как минимум, не горячую. Но договариваться не на условиях Кремля! А так-то — любая война заканчивается договоренностями", – подчеркивает Сергей Дойко.

И это, акцентирует он, не будет бесполезный Будапештский меморандум. Всё пропишут четко, с реальными гарантиями безопасности. А ключевой фигурой, одним из гарантов соблюдения договоренностей, станут США (а возможно и ряд других мощных стран), предполагает эксперт.

"И нарушение таких договоренностей Россией (которая договоренности в принципе не соблюдает) приведет к тому, что она отгребет уже от всех", – заключает Сергей Дойко.

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