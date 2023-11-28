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РФ возвращается в реалии СССР: Путин подписал госбюджет с рекордными расходами на оборону

Страна-террорист возвращается в реалии советского времени, СССР в последние годы тратил на оборону треть своего бюджета

сегодня, 09:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год, ранее принятый российской Госдумой. На "национальную оборону" РФ в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".

РФ возвращается в реалии СССР: Путин подписал госбюджет с рекордными расходами на оборону

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Указывается, что заложенная на оборону сумма на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в три раза выше показателя В 2021 году (3,5 трлн), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.


"В России впервые со времен СССР направят почти треть всего бюджета страны на содержание армии и оборонно-промышленного комплекса", — пишет издание.

Общий объем бюджета РФ на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%.

В то же время, издание отмечает, что на МВД, Росгвардию, спецслужбы и ФСИН в следующем году выделят 3,338 триллиона рублей.

"Получается, что всего на силовые структуры в РФ будет израсходовано почти 40% бюджета", — указывают журналисты.

Отметим, СССР в последние годы своего существования тратил на оборону треть своего бюджета. Так, в бюджете на 1990 год на "военные цели" был заложен 71 млрд из 241,3 млрд рублей, то есть 29,4% от всего бюджета.

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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/11/27/putin-utverdil-rost-rashodov-naarmiyu-dorekorda-sovremen-sssr-a114367
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