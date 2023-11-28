РФ возвращается в реалии СССР: Путин подписал госбюджет с рекордными расходами на оборону

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2024 год, ранее принятый российской Госдумой. На "национальную оборону" РФ в следующем году потратит 10,775 триллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Moscow Times".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Указывается, что заложенная на оборону сумма на 70% больше, чем в 2023-м (6,8 трлн), в 2,3 раза больше, чем в 2022-м (4,7 трлн), и в три раза выше показателя В 2021 году (3,5 трлн), когда РФ еще не начала полномасштабную войну против Украины.
Общий объем бюджета РФ на 2024 год составит 36,66 триллиона рублей. Из них на оборону пойдут 10,775 триллиона, то есть 29,5%.
В то же время, издание отмечает, что на МВД, Росгвардию, спецслужбы и ФСИН в следующем году выделят 3,338 триллиона рублей.
Отметим, СССР в последние годы своего существования тратил на оборону треть своего бюджета. Так, в бюджете на 1990 год на "военные цели" был заложен 71 млрд из 241,3 млрд рублей, то есть 29,4% от всего бюджета.
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