Отказ от мобилизации: Буданов ответил, может ли быть альтернатива

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Кравцев Сергей
По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины более миллиона бойцов. Без мобилизации ни один рекрутинг не покроет этих потребностей. Поэтому мобилизация продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходу дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" сделал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Главный разведчик страны пояснил, что всех, кто хотел или был готов воевать, полномасштабное вторжение РФ или уже застало в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в ВСУ в первые полгода.
По объективным причинам, по словам главы украинской разведки, из тех людей в рядах Сил обороны сейчас осталось немного.
При этом он добавил, что совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют чуть больше миллиона человек. Кирилл Буданов сразу пояснил, что он назвал приблизительное, условной число, потому как точное количество военнослужащих в Украине на сегодняшний день является гостайной. Как бы там ни было, подчеркнул глава ГУР, никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Надежда исключительно на мобилизацию.
Однако Буданов добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос – мотивация.
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ufo
сегодня, 20:17
А зачем же вы тогда неделю назад звиздели из каждого утюга про рекрутинг, выбор специальностей, оплату? Как вы думаете, какое отношение и какой уровень доверия теперь к вам будет у людей?