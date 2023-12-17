Отказ от мобилизации: Буданов ответил, может ли быть альтернатива

По состоянию на сегодня в Силах обороны Украины более миллиона бойцов. Без мобилизации ни один рекрутинг не покроет этих потребностей. Поэтому мобилизация продолжается и будет продолжаться в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходу дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы" сделал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Главный разведчик страны пояснил, что всех, кто хотел или был готов воевать, полномасштабное вторжение РФ или уже застало в различных подразделениях Сил обороны, или они пришли в ВСУ в первые полгода.

По объективным причинам, по словам главы украинской разведки, из тех людей в рядах Сил обороны сейчас осталось немного.

"Это факт, это надо понимать и признавать. При таких объемах без мобилизации ни один рекрутинг не покроет наших потребностей. Это подобная проблема, как с боеприпасами, потому что объемы огромные", – отметил Кирилл Буданов.

При этом он добавил, что совокупно Силы обороны Украины сейчас составляют чуть больше миллиона человек. Кирилл Буданов сразу пояснил, что он назвал приблизительное, условной число, потому как точное количество военнослужащих в Украине на сегодняшний день является гостайной. Как бы там ни было, подчеркнул глава ГУР, никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Надежда исключительно на мобилизацию.

Однако Буданов добавил, что в контексте мобилизации возникает и другой вопрос – мотивация.

"Сколько бы людей принудительно или непринудительно, какими-то хитростями или согласно нормам законодательства мы бы не мобилизовали, КПД (Ред. – коэффициент полезного действия) будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это также надо признавать откровенно. Поэтому даже мысли нельзя допускать, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя", — заявил глава ГУР.

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