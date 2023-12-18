Усиление мобилизации: в нескольких городах раздавают повестки по квартирам

По меньшей мере, в двух украинских городах представители ТЦК будут ходить по квартирам и вручать повестки возможным уклонистам от мобилизации. Такую практику раздачи повесток по квартирам внедрили в Запорожье и Полтаве.

Вручение повесток в квартире. Фото из открытых источников

29 ноября на заседании городского совета Запорожья приняли решение об изменении подхода к мобилизации в Украине. Было создано более 20 мобильных групп, в состав которых будут входить представители полиции, муниципальная варта, сотрудники ТЦК и СП. Группы составлены таким образом, ведь вручать повестку имеют право только работники ТЦК, однако полиция привлечена во избежание возможных инцидентов.

Рейд по квартирам будет проходить дважды в сутки в нерабочее время: утром — с 7 до 9 часов и вечером — с 17 до 19 часов. Отмечено, что ОСМД должны помогать мобильным группам, в частности, открывать двери подъездов. Первые рейды по квартирам начали совершать 2 декабря.

"Идет война, а наша прямая обязанность – помогать ВСУ, к которым относятся ТЦК. Есть основная задача – оповещение тех мужчин, которые должны явиться в ТЦК и сверить там свои данные", – рассказал первый заместитель городского головы Александр Власюк.

Кроме Запорожья усиления мобилизации по подобному сценарию будут проходить в Полтаве. Спикер областного ТЦК Роман Истомин пояснил, что представители ТЦК будут ходить по подъездам и общаться с уклонистами. Истомин подчеркнул, что пока речь не идет о выдаче боевых повесток, а лишь о тех, которые предусматривают прибытие в ТЦК. Мобильные группы в Полтаве будут ходить по домам с 7 до 10 утра и с 17 до 20 вечера.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Федоров рассказал, будут ли вручать повестки через приложение "Дия".

Также "Комментарии" писали о народной депутатке, призывающей мобилизовать женщин на войну.