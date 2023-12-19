Будут ли мобилизовать женщин: что сказал Зеленский



















Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет законопроект, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом Зеленский заявил на годовой итоговой пресс-конференции в Киеве, передает портал "Комментарии".

Президент Украины не поддержит мобилизацию женщин. Фото из открытых источников

У президента спросили, поддержит ли он изменения к законодательству о мобилизации, в частности, инициативу об обязательной мобилизации женщин на тыловые должности, которую недавно озвучила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

По словам Владимира Зеленского, если в Офис президента поступит законопроект, предусматривающий введение общей мобилизации для гражданок Украины, то он не подпишет такой проект закона.

Вместе с тем президент не исключает, что может поддержать снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, если услышит от Генерального штаба убедительные аргументы, почему это нужно сделать.

"Что касается (снижение призывного возраста до, – ред.) 25 лет, если будут изложены все аргументы, что это нужно сделать, то с этим соглашусь", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая также является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, призвала мобилизовать женщин мотивируя тем, что права мужчин и ценность жизни должны быть одинаковыми.

"Комментарии" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США американо-украинские отношения и уровень помощи, вероятно, претерпят ощутимые изменения, что может повлиять на ход войны в Украине.

