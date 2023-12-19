Будут ли мобилизовать женщин: что сказал Зеленский

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский не подпишет законопроект, предусматривающий обязательную мобилизацию женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом Зеленский заявил на годовой итоговой пресс-конференции в Киеве, передает портал "Комментарии".
Президент Украины не поддержит мобилизацию женщин. Фото из открытых источников
У президента спросили, поддержит ли он изменения к законодательству о мобилизации, в частности, инициативу об обязательной мобилизации женщин на тыловые должности, которую недавно озвучила народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
По словам Владимира Зеленского, если в Офис президента поступит законопроект, предусматривающий введение общей мобилизации для гражданок Украины, то он не подпишет такой проект закона.
Вместе с тем президент не исключает, что может поддержать снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, если услышит от Генерального штаба убедительные аргументы, почему это нужно сделать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая, которая также является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, призвала мобилизовать женщин мотивируя тем, что права мужчин и ценность жизни должны быть одинаковыми.
"Комментарии" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США американо-украинские отношения и уровень помощи, вероятно, претерпят ощутимые изменения, что может повлиять на ход войны в Украине.
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