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Что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу

Ключевым станут объемы и темпы помощи со стороны наших зарубежных партнеров, а также налаживание производства вооружений самой Украиной

сегодня, 11:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Во время итоговой годовой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, которую он дал вечером 19 декабря, (и которую оперативно проанализировал с экспертами портал "Комментарии"), глава государства абсолютно логично заявил, что никто (ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники) не знает, когда закончится войнаВ том числе – произойдет ли это в 2024 году. При этом масштабные пакеты помощи от наших партнеров переносятся именно на следующий год. И от ЕСи от СШАЗападные издания бьют тревогу, предсказывая невиданный террор украинского народа, если победит Россияа также строят мрачные прогнозы, если партнеры продолжат сворачивать помощьПри этом, большинство украинцев готовы продолжать борьбу против агрессора, даже, если мы останемся без поддержки ЗападаЭксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от 2024 года.

Что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противостоять количеству можно только высоким качеством

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко рассуждает так:

"Каким будет 2024 год, во многом зависит от того, насколько эффективными будут два момента. Во-первых, объемы и темпы помощи Украине со стороны наших зарубежных партнеров. Во-вторых, налаживание производства вооружений и боеприпасов Украиной – и внутри нашей страны, и в странах-соседях".

Если два эти направления сойдутся в одно, то ситуация сложится в нашу пользу, уверен эксперт. Несмотря на "мясные штурмы"ставку на которые сделала Россия, традиционно не жалеющая людей. Ни своих, ни чужих.

"Противостоять количеству можно только высоким качеством, – поясняет Владимир Огрызко. – И, если у нас будет это высокое качество (в вооружении, в растущем профессионализме военных), то мы гарантированно можем рассчитывать на позитивные новости на фронтах. А соответственно – и на приближение краха путинского фашистского режима. Это, как мне кажется, ключевое в нашей перспективе на 2024 год".

Нужно провести работу над ошибками, возникшими в 2023-м году

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что в 2023 году мы не достигли стратегических целей по более эффективной деоккупации своих территорий. Однако стратегически важным, акцентирует он, стало выдавливание военно-морского флота РФ из Черного морявытеснение вражеских кораблей из Крыма, обеспечение функционирования нового морского зернового коридора – уже без участия РФ.

"Сейчас мы вынуждены перейти к стратегической оборонной операции по всему фронтуА на следующий год, если удастся собрать ресурс для качественно проведения контрнаступательной операции (если не удастся – следует сосредоточиться на эффективном ведении стратегической оборонной операции), начать ее тщательное планирование. С учетом проблем, возникших в 2023-м. В том числе из-за срывов поставок союзниками обещанных нам вооружений. В том числе – из-за того, что наступали мы на ряде направлений (Мелитопольское, Бердянское, Бахмутское и Херсонское), вместо того, чтоб сосредоточиться на каком-то одном (как говорили имеющиеся ресурсы)", – подчеркивает эксперт.

Игорь Романенко уверен, что надо было проверить на всех четырех направлениях, где противник наиболее слаб, после чего сосредоточить все ударные силы именно там, а на трех прочих направлениях переходить к обороне. Всё это следует учесть в будущем году, если хотим добиться эффективных результатов.

Объединяемся в самой стране и не допускаем развала внешних международных коалиций

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что наша главная цель – выстоять в 2024 году. Очень непростом, учитывая период выборов в США, в РФ (Кремль будет до марта стараться добиться успехов в Украине), в ряде стран Европы.

А, согласно Конституции, в марте должны бы пройти и выборы президента Украины, напоминает эксперт.

"Мы должны пройти грядущий год, максимально сплотив все элиты в политике, бизнесе, обществе, – уверена Светлана Кушнир. – Ибо на политическом противостоянии можем потерять не только крепость фронта, но и часть территорий. Нашими распрями россияне всегда умело пользуются. Поэтому – продолжение сопротивления, поддержка ВСУ, прекращение распрей и приглушение амбиций должны помочь нам пережить 2024-й – год больших и значимых выборов как в США, как в РФ, так и в Европе, на Тайване".

Мир будет трясти и штормить, но мы выдержим, акцентирует эксперт.

"Так что – держим строй, покер-фейс и не упускаем выгоды для государства, крепко объединяемся в самой стране и не допускаем развала внешних международных коалиций, которые мы так упорно формировали эти почти два года широкомасштабного вторжения", – констатирует Светлана Кушнир.

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