Что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу

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Кравцев Сергей
Во время итоговой годовой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, которую он дал вечером 19 декабря, (и которую оперативно проанализировал с экспертами портал "Комментарии"), глава государства абсолютно логично заявил, что никто (ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники) не знает, когда закончится война. В том числе – произойдет ли это в 2024 году. При этом масштабные пакеты помощи от наших партнеров переносятся именно на следующий год. И от ЕС, и от США. Западные издания бьют тревогу, предсказывая невиданный террор украинского народа, если победит Россия, а также строят мрачные прогнозы, если партнеры продолжат сворачивать помощь. При этом, большинство украинцев готовы продолжать борьбу против агрессора, даже, если мы останемся без поддержки Запада. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от 2024 года.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко рассуждает так:
Если два эти направления сойдутся в одно, то ситуация сложится в нашу пользу, уверен эксперт. Несмотря на "мясные штурмы", ставку на которые сделала Россия, традиционно не жалеющая людей. Ни своих, ни чужих.
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что в 2023 году мы не достигли стратегических целей по более эффективной деоккупации своих территорий. Однако стратегически важным, акцентирует он, стало выдавливание военно-морского флота РФ из Черного моря, вытеснение вражеских кораблей из Крыма, обеспечение функционирования нового морского зернового коридора – уже без участия РФ.
Игорь Романенко уверен, что надо было проверить на всех четырех направлениях, где противник наиболее слаб, после чего сосредоточить все ударные силы именно там, а на трех прочих направлениях переходить к обороне. Всё это следует учесть в будущем году, если хотим добиться эффективных результатов.
Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что наша главная цель – выстоять в 2024 году. Очень непростом, учитывая период выборов в США, в РФ (Кремль будет до марта стараться добиться успехов в Украине), в ряде стран Европы.
А, согласно Конституции, в марте должны бы пройти и выборы президента Украины, напоминает эксперт.
Мир будет трясти и штормить, но мы выдержим, акцентирует эксперт.
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