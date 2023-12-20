Что станет определяющим в 2024-м году: как переломить ход войны в нашу пользу

Во время итоговой годовой пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, которую он дал вечером 19 декабря, (и которую оперативно проанализировал с экспертами портал "Комментарии"), глава государства абсолютно логично заявил, что никто (ни командиры Сил обороны Украины, ни западные союзники) не знает, когда закончится война. В том числе – произойдет ли это в 2024 году. При этом масштабные пакеты помощи от наших партнеров переносятся именно на следующий год. И от ЕС, и от США. Западные издания бьют тревогу, предсказывая невиданный террор украинского народа, если победит Россия, а также строят мрачные прогнозы, если партнеры продолжат сворачивать помощь. При этом, большинство украинцев готовы продолжать борьбу против агрессора, даже, если мы останемся без поддержки Запада. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от 2024 года.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противостоять количеству можно только высоким качеством

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко рассуждает так:

"Каким будет 2024 год, во многом зависит от того, насколько эффективными будут два момента. Во-первых, объемы и темпы помощи Украине со стороны наших зарубежных партнеров. Во-вторых, налаживание производства вооружений и боеприпасов Украиной – и внутри нашей страны, и в странах-соседях".

Если два эти направления сойдутся в одно, то ситуация сложится в нашу пользу, уверен эксперт. Несмотря на "мясные штурмы", ставку на которые сделала Россия, традиционно не жалеющая людей. Ни своих, ни чужих.

"Противостоять количеству можно только высоким качеством, – поясняет Владимир Огрызко. – И, если у нас будет это высокое качество (в вооружении, в растущем профессионализме военных), то мы гарантированно можем рассчитывать на позитивные новости на фронтах. А соответственно – и на приближение краха путинского фашистского режима. Это, как мне кажется, ключевое в нашей перспективе на 2024 год".

Нужно провести работу над ошибками, возникшими в 2023-м году

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко акцентирует, что в 2023 году мы не достигли стратегических целей по более эффективной деоккупации своих территорий. Однако стратегически важным, акцентирует он, стало выдавливание военно-морского флота РФ из Черного моря, вытеснение вражеских кораблей из Крыма, обеспечение функционирования нового морского зернового коридора – уже без участия РФ.

А на следующий год, если удастся собрать ресурс для качественно проведения контрнаступательной операции (если не удастся – следует сосредоточиться на эффективном ведении стратегической оборонной операции), начать ее тщательное планирование. С учетом проблем, возникших в 2023-м. В том числе из-за срывов поставок союзниками обещанных нам вооружений. В том числе – из-за того, что наступали мы на ряде направлений (Мелитопольское, Бердянское, Бахмутское и Херсонское), вместо того, чтоб сосредоточиться на каком-то одном (как говорили имеющиеся ресурсы)", – подчеркивает эксперт. "Сейчас мы вынуждены перейти к стратегической оборонной операции по всему фронту

Игорь Романенко уверен, что надо было проверить на всех четырех направлениях, где противник наиболее слаб, после чего сосредоточить все ударные силы именно там, а на трех прочих направлениях переходить к обороне. Всё это следует учесть в будущем году, если хотим добиться эффективных результатов.

Объединяемся в самой стране и не допускаем развала внешних международных коалиций

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что наша главная цель – выстоять в 2024 году. Очень непростом, учитывая период выборов в США, в РФ (Кремль будет до марта стараться добиться успехов в Украине), в ряде стран Европы.

А, согласно Конституции, в марте должны бы пройти и выборы президента Украины, напоминает эксперт.

"Мы должны пройти грядущий год, максимально сплотив все элиты в политике, бизнесе, обществе, – уверена Светлана Кушнир. – Ибо на политическом противостоянии можем потерять не только крепость фронта, но и часть территорий. Нашими распрями россияне всегда умело пользуются. Поэтому – продолжение сопротивления, поддержка ВСУ, прекращение распрей и приглушение амбиций должны помочь нам пережить 2024-й – год больших и значимых выборов как в США, как в РФ, так и в Европе, на Тайване".

Мир будет трясти и штормить, но мы выдержим, акцентирует эксперт.

"Так что – держим строй, покер-фейс и не упускаем выгоды для государства, крепко объединяемся в самой стране и не допускаем развала внешних международных коалиций, которые мы так упорно формировали эти почти два года широкомасштабного вторжения", – констатирует Светлана Кушнир.

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