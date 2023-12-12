Сколько украинцев выступают за продолжение войны против России, если не будет помощи Запада: опрос

Более половины наших соотечественников придерживаются мнения, что в случае существенного сокращения помощи от Запада необходимо продолжать освободительную войну против России, даже, если есть риск для потери новых территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Большинство респондентов − 58% − сейчас склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения Западной помощи стоит все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для территорий, которые контролируются Украиной сейчас", – отмечают социологи.

Вместе с этим каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых действий в условиях действительно серьезных гарантий безопасности от Запада, даже, если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок.

Есть также 10% респондентов, которые не смогли определиться со своим мнением.

Социологи отмечают, что в вопросе стратегии действий в случае существенного сокращения Западной помощи есть определенные региональные различия. На Западе и в Центре больше респондентов (соответственно, 64% и 65%) выступают за продолжение боевых действий в любом случае. Хотя в этих регионах четверть населения также высказались за прекращение боевых действий.

Зато на Юге и Востоке мнения разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мнения о продолжении боевых действий.

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Также издание "Комментарии" сообщало – идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны Киеву, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".



