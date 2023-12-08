Верят ли украинцы в быстрое восстановление страны после войны: результаты опроса

Доля украинцев, считающих, что восстановление страны после победы в войне с Россией будет продолжаться до 10 лет или более, в ноябре 2023 года увеличилась до 73%. В марте так считали 60% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Info Sapiens по результатам социсследования.

Разрушенный дом. Фото: из открытых источников

Только 23% наших соотечественников считают, что для восстановления потребуется до пяти лет.

Такие же прогнозы украинцы дают и по восстановлению экономики: 70% считают, что этот процесс будет длиться до 10 лет и больше.

Исследование проводилось по заказу Transparency International Ukraine при поддержке Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие". Вторая волна исследования была проведена в ноябре 2023 года, она охватила 1009 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — чтобы Украина восстановилась в течение пяти лет, ее экономика должна расти на 14 процентов в год в течение всего этого периода. Это повысит средний ВВП до 225 миллиардов долларов США из примерно 150 миллиардов долларов США в 2022 году в постоянных ценах. Основная черта, которая является общей для периодов устойчивого, чрезвычайно высокого экономического роста, является высокое соотношение инвестиций к ВВП. Об этом говорится в отчете ЕБРР.

Также издание "Комментарии" сообщало – послевоенное восстановление Украины: что нужно делать уже сейчас – какие важные моменты учесть. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



