В ЕБРР рассказали, что нужно для восстановления Украины в течение 5 лет

Чтобы Украина восстановилась в течение пяти лет, ее экономика должна расти на 14 процентов в год в течение всего этого периода. Это повысит средний ВВП до 225 миллиардов долларов США из примерно 150 миллиардов долларов США в 2022 году в постоянных ценах. Основная черта, которая является общей для периодов устойчивого, чрезвычайно высокого экономического роста, является высокое соотношение инвестиций к ВВП. Как сообщает издание "Комментарии", об этом говорится в отчете ЕБРР.

Разрушения. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, что до войны умеренные объемы инвестиций в Украине в основном финансировались за счет внутренних сбережений. Приток капитала составил всего 3 процента ВВП в год в 2010-21 годах. Прямые иностранные инвестиции, как правило, существенно падают после конфликта и требуют много времени, чтобы восстановиться. Когда внутренние сбережения были низкими, иностранное финансирование помогло поддерживать ряд инвестиционных бумов, в частности в Центральной и Юго-Восточной Европе в 2000-х годах.

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В случае Украины удвоение уровня инвестиций (как части ВВП) требовало бы значительного увеличения способности страны к поглощению, включая структуры управления, необходимые для разработки сложных проектов и заключения контрактов. Это также потребует соответствующего финансирования.

"В этом сценарии разницу между необходимым уровнем инвестиций и имеющимися внутренними сбережениями, вероятно, нужно будет покрыть за счет внешнего финансирования (чистый приток капитала) в размере 20 процентов ВВП или 50 миллиардов долларов США в год", – говорится в сообщении.

В отчете ЕБРР, крупнейшего институционального инвестора Украины, также отмечается важность надлежащего баланса привлечения частного и государственного секторов в предыдущих постконфликтных реконструкциях вместе с важной ролью внешней помощи от двусторонних и многосторонних учреждений.

В докладе также говорится о полезности иностранной помощи как для преодоления краткосрочной нехватки финансирования, так и для выполнения условий проведения реформ.

ЕБРР обязался инвестировать 3 миллиарда евро в Украину в 2022-2023 годах, поддерживая реальный сектор экономики, чтобы обеспечить включенный свет и курсирование поездов в военное время, и готов играть ключевую роль в восстановлении, когда разрешат обстоятельства.

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