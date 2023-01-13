Послевоенное восстановление Украины: что нужно делать уже сейчас – какие важные моменты учесть

Еврокомиссия поддерживает идею Эстонии насчет ареста российских активов и последующей передачи таких средств для восстановления Украины. Тем временем в Киевской области начались первые проекты восстановления в рамках платформы UNITED24, о чём сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, какие важные моменты следует учесть, говоря, в том числе, о послевоенном восстановлении Украины?

Восстановление Украины. Фото: из открытых источников

Неотъемлемой частью восстановления должно стать развитие национального военно-промышленного комплекса

Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский рассуждает так:

"Российская полномасштабная военная агрессия серьезно разрушила экономику Украины. И оценка еще впереди. Окончательное представление о масштабе потерь мы получим только после победы. Понятно, что послевоенное восстановление будет чрезвычайно сложным и длительным процессом. Поэтому уже сейчас нужно его планировать. Но при этом очень важно реалистично оценивать характер проблем и способы их решения".

Что касается потерь, то, сугубо с экономической точки зрения, их можно поделить на две группы, считает эксперт.

Потери ВВП, по его словам, обусловленные разрывом экономических связей и частичным либо полным прекращением производственно-коммерческой деятельности.

"Экономическую деятельность можно так или иначе возобновить. В то же время восстановление экономической активности требует восстановления утраченных физических активов (помещения, оборудования, объектов энергетической инфраструктуры и т.п.). И здесь следует определиться, что именно, как и когда должно быть восстановлено. Очевидно, что объем ущерба свидетельствует о том, сколько стоила война украинской экономке, но они не тождественны стоимости восстановления", – подчеркивает Игорь Бураковский.

Касательно стратегии восстановления, продолжает он, важно понять, что, несмотря на все масштабы разрушений, война – не единственная причина наших проблем.

"Украина вступила в войну, не оправившись, как следует, от негативных экономических последствий пандемии КОВИД-19. Никуда не делись такие хронические проблемы как трудовая миграция, отсутствие адекватного планирования развития территорий, низкая институциональная способность государства как менеджера сложных и масштабных социально-экономических проектов на общенациональном и местном уровне", – поясняет Игорь Бураковский.

Говоря о стратегических вопросах развития, он акцентирует, что сегодня европейский энергетический рынок испытывает тектонические изменения в связи с санкциями и политикой обеспечения энергонезависимости от РФ. В этой связи, уверен эксперт, возникает вопрос о перспективах функционирования и развития украинской газо- и нефтетранспортной систем.

"Понятно, что неотъемлемой частью восстановления должно стать развитие национального военно-промышленного комплекса как материальной основы обеспечения адекватной обороноспособности страны. Ведь, по-моему мнению, РФ была, есть и будет оставаться глобальной угрозой самого существования Украины", – констатирует доктор экономических наук.

Первое, что нужно сделать – это провести настоящие реформы

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что, когда о восстановлении Украины говорит власть – речь идёт о суммах, которые нам должен предоставить Запад.

"А Запад, – поясняет он, – должен взять где-то деньги. То ли забрать у россиян, то ли у своих налогоплательщиков – и отдать их нашему правительству. А дальше — разберёмся. Но так не будет".

По мнению Павла Себастьяновича, первое, что нужно сделать – это провести настоящие реформы. Судебную с выборностью судей, а также реформу полиции – с выборностью шерифов. Нужна, уверен он, налоговая реформа и дерегуляция.

"Все реформы, которые были заявлены Зеленским на старте его президентской каденции, нужно провести. Ведь практически ничего из обещанного не сделано, – акцентирует эксперт. – Необходим закон о социальной справедливости, который уровняет доходы чиновников с доходами граждан. На Западе зарплаты госаппарата привязаны к средней зарплате по стране. А у нас доходы чиновников более чем в 100 раз выше доходов пенсионера. Запад такое финансировать не будет".

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