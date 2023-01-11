О чем говорит сумма на восстановление Украины после войны – где взять такие огромные деньги

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Кравцев Сергей
Общая сумма на восстановление Украины на сегодняшний день составляет около 110 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 января. По его словам, определены 4 ключевых источника финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24. Как оцениваете подобные заявления? Какие важные моменты следует учесть, говоря о восстановлении Украины после войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уверен, что главным источником послевоенного восстановления Украины должны стать репарации и конфискованное имущество РФ. Не стоит надеяться, предупреждает он, что отстроить страну удастся только за счет нашего бюджета или помощи западных партнеров. Россия должна выплатить репарации в полном объеме.
Для этого, продолжает эксперт, Украина готовит иски в международные суды, а наши партнеры работают над юридическими механизмами конфискации активов агрессора.
Эти средства, подчеркивает он, необходимо направить на строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, ремонт жилья украинцев.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:
По мнению Андрея Новака, основные источники, из которых будут финансироваться восстановление Украины, следующие (в порядке убывания):
1. Арестованные российские активы (государственные и частные).
2. Спонсорско-инвестиционные вклады десятков стран, которые и сейчас поддерживают Украину (в данный момент это почти 60 государств).
3. Донорские взносы, которые идут через международные донат-каналы.
4. Наименьшим источником будут средства госбюджета Украины.
Он считает важным, чтобы это было не просто физическое восстановление разрушенного. Всё, поясняет экономист, следует делать, с учетом мировых, глобальных тенденций.
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