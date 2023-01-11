О чем говорит сумма на восстановление Украины после войны – где взять такие огромные деньги

Общая сумма на восстановление Украины на сегодняшний день составляет около 110 млрд грн. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 10 января. По его словам, определены 4 ключевых источника финансирования: конфискованные российские активы; непосредственно денежные средства из государственного бюджета; финансы международных партнеров; деньги доноров, собранные на платформе United24. Как оцениваете подобные заявления? Какие важные моменты следует учесть, говоря о восстановлении Украины после войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Важно, чтобы возмещение ущерба получили все без исключения украинцы

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов уверен, что главным источником послевоенного восстановления Украины должны стать репарации и конфискованное имущество РФ. Не стоит надеяться, предупреждает он, что отстроить страну удастся только за счет нашего бюджета или помощи западных партнеров. Россия должна выплатить репарации в полном объеме.

Для этого, продолжает эксперт, Украина готовит иски в международные суды, а наши партнеры работают над юридическими механизмами конфискации активов агрессора.

"Все 322 миллиарда долларов – до последнего центра – из резервов Центробанка России должна получить Украина", – считает Муса Магомедов.

Эти средства, подчеркивает он, необходимо направить на строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, ремонт жилья украинцев.

"Очень важно, чтобы возмещение ущерба получили все без исключения украинцы, – акцентирует нардеп. – Включая тех, кто потерял имущество с начала первых разрушений на Донбассе в 2014 году, а не только в период с 24 февраля 2022 года. Само же возмещение должно касаться не только поврежденного жилья, но и к потерянного бизнеса".

Общую сумму на восстановление Украины можно будет просчитать лишь после полного освобождения нашей страны от захватчиков, включая Крым

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассуждает так:

"Сумма в 110 млрд грн, которую озвучил премьер, точно не соответствует ущербу, который мы имеем даже сейчас. Западные партнеры Украины говорили о том, что на восстановление нашей страны после войны потребуется около 750 млрд долларов. Но это озвучивалось еще до начавшихся с октября массированных ракетных атак со стороны РФ на украинскую энергосистему. С учетом ущерба от этих ударов, уверен, что общая сумма на восстановление Украины уже сейчас превышает 1 трлн долларов. А ведь война еще идет – и неизвестно, когда закончится".

По мнению Андрея Новака, основные источники, из которых будут финансироваться восстановление Украины, следующие (в порядке убывания):

1. Арестованные российские активы (государственные и частные).

2. Спонсорско-инвестиционные вклады десятков стран, которые и сейчас поддерживают Украину (в данный момент это почти 60 государств).

3. Донорские взносы, которые идут через международные донат-каналы.

4. Наименьшим источником будут средства госбюджета Украины.

"При этом надо понимать, что общую сумму можно будет просчитать лишь после полного освобождения нашей страны от захватчиков, включая Крым. Когда и у нас, и у наших международных партнеров появится физическая возможность доступа ко всем деоккупированным территориям. Лишь тогда можно будет окончательно оценить убытки, причем, не только прямые и материальные, но и экологические, которые, безусловно, будут масштабными", – поясняет эксперт.

Он считает важным, чтобы это было не просто физическое восстановление разрушенного. Всё, поясняет экономист, следует делать, с учетом мировых, глобальных тенденций.

"Например, в энергосистеме нужно не восстанавливать уничтоженные или поврежденные огромные объекты, а менять базовые подходы, переходя на малые, автономные энергообъекты, – отмечает Андрей Новак. – Ключевое задание – не просто восстановить разрушенное, но – вывести украинскую экономику на высший уровень развития. Это задача экспертная, политическая, аналитическая – глобальная и стратегическая. Мы должны использовать возможности огромной международной поддержки, чтобы выстроить новую Украину, выведя уровень жизни ее граждан на европейский, как минимум".

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