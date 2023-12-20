У РФ новый рекорд по потерям: в Британии рассказали, к чему привели последние штурмы Авдеевки

Как передает портал "Комментарии", Минобороны Великобритании опубликовало в сети видео из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев на фронте. В ведомстве подчеркнули, что еще в прошлом году РФ надеялась в течение нескольких недель захватить весь Донбасс – вместо этого получила существенный прирост потерь.

Бои за Авдеевку. Фото: из открытых источников

"Это Авдеевка. В 2022 году Россия планировала захватить город и весь Донбасс всего за 10-14 дней. Вместо этого последние штурмы привели к росту жертв россиян на 90%", – говорится в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, в последние дни ежесуточные потери РФ в живой силе достигают более 1000 оккупантов.

Отметим, глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью "24 Каналу" рассказал, что у россиян не поменялись задачи на востоке Украины и они, как и прежде, выполняют указание Кремля – как можно быстрее захватить Авдеевку, но эту задачу они уже проваливают несколько месяцев подряд. Постоянно ставится новый дедлайн. Враг тратит огромные усилия и большое количество ресурсов, но все безуспешно. Виталий Барабаш уверен, что враг не сумеет захватить Авдеевку ни к Новому году, ни к так называемым выборам российского диктатора Владимира Путина.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне снижения поставок Западом вооружения Украине аналитики активнее заговорили о новом повороте в войне и возможной победе Украины. Украинский народ действительно ждут ужасные последствия российской победы. И сторонникам, и противникам помощи Украине важно знать, какие это будет иметь последствия. Об этом пишет "Foreign Policy".







