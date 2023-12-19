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Захвата города не будет: глава Авдеевской ГВА сделал обнадеживающее заявление

Ситуация на этом направлении непростая, украинским военным сейчас очень тяжело

сегодня, 17:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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У россиян не поменялось задачи на востоке Украины и они, как и прежде, выполняют указание Кремля – как можно быстрее захватить Авдеевку, но эту задачу они уже проваливают несколько месяцев подряд. Постоянно ставится новый дедлайн. Враг тратит огромные усилия и большое количество ресурсов, но все безуспешно. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "24 Каналу" рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Захвата города не будет: глава Авдеевской ГВА сделал обнадеживающее заявление

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

Глава Авдеевской ГВА напомнил, как пропагандисты разгоняли тезис о том, что Авдеевка в полном окружении и город будет оккупирован к дате проведения "прямой линии" российского диктатора Владимира Путина, но им это не удалось, поэтому за несколько дней до этого дедлайна пропагандисты начали рассказывать, что якобы окружат город до Нового года.

"Теперь все понимают, что этого (ред. – захвата Авдеевки) не будет, поэтому говорят, что якобы чего-то достигнут до президентских псевдовыборов в России. Уверен, у них ничего не получится", – высказался Виталий Барабаш.

Он признал, что ситуация на этом направлении непростая, украинским защитника сейчас очень тяжело. Местным жителям и местным властям – также, ведь надо обеспечивать жизнедеятельность города в таких условиях. Однако все понимают, что именно делают наши военные, поэтому им нужно всячески помогать.

В то же время Барабаш убежден, что Авдеевку удастся удержать, а оккупанты на этом направлении "переломают себе позвоночник".

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