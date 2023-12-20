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Что ждет Украину в случае победы России: на Западе уже бьют тревогу

Террор, невиданный десятилетиями: журналисты FP рассказали, что будет с Украиной в случае победы РФ

сегодня, 08:00 comments1351
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Кравцев Сергей
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На фоне снижения поставок Западом вооружения Украине аналитики активнее заговорили о новом повороте в войне и возможной победе Украины. Украинский народ действительно ждут ужасные последствия российской победы. И сторонникам, и противникам помощи Украине важно знать, какие это будет иметь последствия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Foreign Policy".

Что ждет Украину в случае победы России: на Западе уже бьют тревогу

Российские военные. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, для понимания того, через что придется пройти Украине, если Россия переломит ситуацию, лучше всего начать с того, что на самом деле говорят россияне. 

Так, 8 декабря президент России Владимир Путин четко заявил, что, по его мнению, у украинского государства нет будущего. 5 декабря он заявил о намерении "перевоспитать" украинский народ, вылечить его от "русофобии" и "исторических фальсификаций". 12 ноября бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев четко заявил об аппетитах России: "Одесса, Николаев, Киев и практически все остальное – это вовсе не Украина".

"Очевидно, что президент Украины Владимир Зеленский является "узурпатором", что украинский язык является лишь "дворняжным диалектом" русского, а Украина – не страна, а искусственно собранные территории", – написал он в Telegram.

Другие путинские пропагандисты утверждают, что украинское государство – это болезнь, которую надо лечить, а украинцы – это общество, которое надо "продегельминтизировать"

"Говоря более явно, российское государственное телевидение под жесткой цензурой в течение последних двух лет последовательно пропагандирует изнасилования украинцев, утопления детей, сравнивание городов с землей, искоренение украинской элиты и физическое истребление миллионов украинцев. Эта слаженная кампания – не балаган, а предвестник того, что ждет украинский народ", – пишет автор материала.

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Источник: https://foreignpolicy.com/2023/12/19/ukraine-russia-war-stalemate-victory-congress-military-aid/
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