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Украина может проиграть к лету: прогноз СNN

Издание оценило вероятность поражения Украины

сегодня, 21:41
Автор:
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Марьян Ощановский
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Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с Россией, если западные партнеры не обеспечат ее дополнительной поддержкой. Об этом со ссылкой на западных чиновников и представителей спецслужб сообщает издание СNN, пишет портал "Комментарии".

Украина может проиграть к лету: прогноз СNN

Украина может потерпеть неудачу в войне с РФ. Фото из открытых источников

Как отмечает СNN, по оценкам западных чиновников, задержка США помощи Киеву может ощутимо ослабить обороноспособность Украины. При этом собеседники издания допускают, что в долгосрочной перспективе Украина может проиграть войну.


Один из высокопоставленных военных чиновников США рассказал СNN, что даже с поддержкой Запада "нет никакой гарантии на успех", а без такой поддержки Украина "наверняка терпит неудачу".

Издание считает, что в случае, если США не смогут продолжать оказывать поддержку Украине, европейские страны, вероятно, последуют примеру Штатов.

Как пишет CNN, западные спецслужбы сейчас подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО. Высокопоставленный военный чиновник США рассказал, что при худшем сценарии уже к лету Украину может постичь существенная неудача или даже поражение.

По оценкам западных чиновников, без дополнительной американской помощи ВСУ сначала исчерпают ракеты большой дальности, затем ракеты ПВО, а затем артиллерийские боеприпасы и ракеты малой дальности.

По информации CNN, украинские военнослужащие уже экономят боеприпасы, тогда как российские оккупанты имеют возможность использовать в 5-7 раз больше снарядов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что около 40% украинских предприятий, являющихся членами Американской торговой палаты в Украине, убеждены, что в 2025 году война с Россией закончится.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/12/15/politics/ukraine-us-aid-western-officials-warning/index.html
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