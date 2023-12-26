Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации: что предлагают изменить

Как передает портал "Комментарии", в тексте законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета говорится об изменении призывного возраста, уточнениях относительно лиц, имеющих право на отсрочку.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В пояснительной записке к законопроекту об усовершенствовании мобилизации есть ряд предложений, которые, как считают в правительстве, улучшат процесс мобилизации.

Обращает на себе внимание уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет. Также в Кабмине предлагают усовершенствовать предпроцедуру воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, предоставить возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного обеспечения продолжительностью 90 календарных дней.

Есть пункт об исключении срочной военной службы – как вида военной службы. Так, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас. Есть пункт об установлении, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Предлагается введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях; введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку; установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от постановки на воинский учет и прохождения военной службы; привлечение к мероприятиям рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Кроме того, предлагается возможность присылать через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или электронную почту повестку о вызове в ТЦК и СП.

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