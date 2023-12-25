Военные итоги года: что удалось Украине, а, с чем возникли сложности

Ближе к концу года всё больше западных изданий выходят с негативными для Украины статьями в ракурсе наших военных итогов-2023 и перспектив на 2024-й. Очередная недавно вышла в The New York Times. Там констатируется, что Россия перехватывает инициативу на фронте за счет преимущества в живой силе. И напоминается, что происходит это на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву. Зачастую критикуются результаты украинского летне-осеннего контрнаступления. Между тем, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что сами западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления ВСУ, потому что не предоставили нам всего необходимого оружия, в том числе самолетов. Своим виденьем военных итогов года с порталом "Комментарии" поделились эксперты.
Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ
В течение года небольшие продвижения были как у нас, так и у противника
Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:
"Мы сохранили свой суверенитет и перспективы на позитивное для себя окончание войны. Стратегические планы Путина касательно захвата не только Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, но и всей Украины, окончательно сорваны
. А ведь год назад, в декабре 2022-го, на коллегии Минобороны с участие Путина было принято решение о формировании фактически новой армии, о резком увеличении работы ВПК, о проведении новых стратегических операций. Всё провалилось. Развалины Бахмута – точно не победа. Даже захвата Авдеевки к большой пресс-конференции Путина 19 декабря этого года не случилось".
Николай Маломуж отмечет, что в течение года небольшие продвижения были как у нас (в районе Бахмута, на южном направлении, особенно на левобережье Херсонщины), так и у противника (в Донецкой области, в районе Купянска на Харьковщине). При этом потери у россиян в разы больше.
"К сожалению, нам не удалось стратегического наступления, с выходом на оперативный простор и деоккупацией максимально большого числа своих территорий, с перебитием сухопутного коридора в Крым и так далее. Но на то были объективные причины. У нас к моменту наступления не имелось в необходимом количестве ни вооружений с боеприпасами (это вопросы к союзникам, а также к недостаточному использованию своего ВПК), ни человеческих ресурсов. Да и стратегическое планирование, по моему мнению, было на недостаточном уровне (одновременные удары с разных сторон, диверсионная работа). У противника было время заминировать территории, обустроить мощные укрепления", – поясняет генерал.
По его словам, сейчас, когда на поле боя установилось относительное равновесие, именно Украина имеет перспективы формирование стратегических резервов для более удачных наступлений.
"Нам важно сформировать новую стратегию ведения войны
. Нужны активная оборона, максимальное истощение сил и средств противника, периодические контратаки, планирование операций более масштабного характера, мощная работа с партнерами. Конечно, с обобщение опыта – позитивного, негативного – этой войны. С работой над ошибками. Как нами, так и нашими союзниками", – констатирует Николай Маломуж.
Воплотить в жизнь военные замыслы наших генералов не удалось по причине нехватки ресурсов
Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украина по итогам 2023-го достигла значительных успехов. Да, уточняет он, успехи оказались куда меньшими, чем мы себе намечтали год назад. Но – значительно большими, чем можно было ожидать, учитывая ресурсы, которыми мы располагали.
"Нас колоссально партнеры подвели с поставками всего необходимого. К весне мы получили лишь 15% от того, что требовалось для эффективного наступления. Даже на данный момент получили не более 40%. Проведу аналогию с бизнес-проектом. У вас есть его бюджет и есть тайминг, к которому работу следует завершить. А вам дают 15% от необходимого, да еще и с задержкой в девять месяцев! Понятно, что при таком раскладе проект невозможно воплотить в жизнь в том виде, в каком он изначально намечался", – поясняет эксперт.
Подвело армию, считает он, и само украинское общество. Для успешного наступления к началу весны у нас должно было быть сформировано 40 бригад пехоты. На деле их к тому моменты было лишь около 20. Провал с мобилизацией. Проблема, которую пытаются решать лишь сейчас. С огромным запозданием.
"Так что воплотить в жизнь военные замыслы наших генералов не удалось по причине нехватки ресурсов. Сперва нам не хватило "железа" (подвели союзники), а когда оно добралось в более-менее нужном количестве, у нас начали заканчиваться люди (и тут уже подвело украинское общество, не достаточно активно мобилизующееся), – констатирует Евгений Дикий. – Сейчас на фронте установилось относительное равновесие. Россияне с трудом сумели отбить наше наступление. Кое-где сами перешли в контрнаступление. При этом РФ, еще недавно мечтавшая о мировом господстве и переделе мира, теперь радуется, что смогла сдержать украинское наступление!".
При этом, акцентирует эксперт, в наступлении за каждого нашего воина (парня или девушку) мы убивали двух-трех вражин. Тогда как при наступлении потери всегда в разы больше.
"Ну, а в обороне (Бахмут, Авдеевка) мы и вовсе выкашивали в 5-10 раз больше вояк противника, чем теряли своих, – уточняет Евгений Дикий. – Что касается военной техники, тут к концу года потери у противника примерно раз в пять выше, чем у ВСУ".
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