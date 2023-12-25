Военные итоги года: что удалось Украине, а, с чем возникли сложности

Ближе к концу года всё больше западных изданий выходят с негативными для Украины статьями в ракурсе наших военных итогов-2023 и перспектив на 2024-й. Очередная недавно вышла в The New York Times. Там констатируется, что Россия перехватывает инициативу на фронте за счет преимущества в живой силе. И напоминается, что происходит это на фоне политической борьбы как в США, так и в Европе, связанной с дальнейшей военной помощью Киеву. Зачастую критикуются результаты украинского летне-осеннего контрнаступления. Между тем, бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что сами западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления ВСУ, потому что не предоставили нам всего необходимого оружия, в том числе самолетов. Своим виденьем военных итогов года с порталом "Комментарии" поделились эксперты.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

В течение года небольшие продвижения были как у нас, так и у противника

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж рассуждает так:

А ведь год назад, в декабре 2022-го, на коллегии Минобороны с участие Путина было принято решение о формировании фактически новой армии, о резком увеличении работы ВПК, о проведении новых стратегических операций. Всё провалилось. Развалины Бахмута – точно не победа. Даже захвата Авдеевки к большой пресс-конференции Путина 19 декабря этого года не случилось". "Мы сохранили свой суверенитет и перспективы на позитивное для себя окончание войны. Стратегические планы Путина касательно захвата не только Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, но и всей Украины, окончательно сорваны

Николай Маломуж отмечет, что в течение года небольшие продвижения были как у нас (в районе Бахмута, на южном направлении, особенно на левобережье Херсонщины), так и у противника (в Донецкой области, в районе Купянска на Харьковщине). При этом потери у россиян в разы больше.

"К сожалению, нам не удалось стратегического наступления, с выходом на оперативный простор и деоккупацией максимально большого числа своих территорий, с перебитием сухопутного коридора в Крым и так далее. Но на то были объективные причины. У нас к моменту наступления не имелось в необходимом количестве ни вооружений с боеприпасами (это вопросы к союзникам, а также к недостаточному использованию своего ВПК), ни человеческих ресурсов. Да и стратегическое планирование, по моему мнению, было на недостаточном уровне (одновременные удары с разных сторон, диверсионная работа). У противника было время заминировать территории, обустроить мощные укрепления", – поясняет генерал.

По его словам, сейчас, когда на поле боя установилось относительное равновесие, именно Украина имеет перспективы формирование стратегических резервов для более удачных наступлений.

Нужны активная оборона, максимальное истощение сил и средств противника, периодические контратаки, планирование операций более масштабного характера, мощная работа с партнерами. Конечно, с обобщение опыта – позитивного, негативного – этой войны. С работой над ошибками. Как нами, так и нашими союзниками", – констатирует Николай Маломуж. "Нам важно сформировать новую стратегию ведения войны

Воплотить в жизнь военные замыслы наших генералов не удалось по причине нехватки ресурсов

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что Украина по итогам 2023-го достигла значительных успехов. Да, уточняет он, успехи оказались куда меньшими, чем мы себе намечтали год назад. Но – значительно большими, чем можно было ожидать, учитывая ресурсы, которыми мы располагали.

"Нас колоссально партнеры подвели с поставками всего необходимого. К весне мы получили лишь 15% от того, что требовалось для эффективного наступления. Даже на данный момент получили не более 40%. Проведу аналогию с бизнес-проектом. У вас есть его бюджет и есть тайминг, к которому работу следует завершить. А вам дают 15% от необходимого, да еще и с задержкой в девять месяцев! Понятно, что при таком раскладе проект невозможно воплотить в жизнь в том виде, в каком он изначально намечался", – поясняет эксперт.

Подвело армию, считает он, и само украинское общество. Для успешного наступления к началу весны у нас должно было быть сформировано 40 бригад пехоты. На деле их к тому моменты было лишь около 20. Провал с мобилизацией. Проблема, которую пытаются решать лишь сейчас. С огромным запозданием.

"Так что воплотить в жизнь военные замыслы наших генералов не удалось по причине нехватки ресурсов. Сперва нам не хватило "железа" (подвели союзники), а когда оно добралось в более-менее нужном количестве, у нас начали заканчиваться люди (и тут уже подвело украинское общество, не достаточно активно мобилизующееся), – констатирует Евгений Дикий. – Сейчас на фронте установилось относительное равновесие. Россияне с трудом сумели отбить наше наступление. Кое-где сами перешли в контрнаступление. При этом РФ, еще недавно мечтавшая о мировом господстве и переделе мира, теперь радуется, что смогла сдержать украинское наступление!".

При этом, акцентирует эксперт, в наступлении за каждого нашего воина (парня или девушку) мы убивали двух-трех вражин. Тогда как при наступлении потери всегда в разы больше.

"Ну, а в обороне (Бахмут, Авдеевка) мы и вовсе выкашивали в 5-10 раз больше вояк противника, чем теряли своих, – уточняет Евгений Дикий. – Что касается военной техники, тут к концу года потери у противника примерно раз в пять выше, чем у ВСУ".

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