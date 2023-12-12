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Украина с США разрабатывают новую военную стратегию: СМИ рассказали детали

У США и Украины расходятся мнения, как дальше продолжать войну против РФ

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Стратегии ведения войны США и Украины различаются. Сейчас страны разрабатывают новую. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "New York Times".

Украина с США разрабатывают новую военную стратегию: СМИ рассказали детали

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день у Киева и Вашингтона нет единой позиции, как дальше вести войну с Россией. США считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, наращивании сил и подготовке к затяжной войне. Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.


Рассматриваются стратегии, связанные с ударами по Крыму, оружейным заводам, складам оружия, железнодорожным линиям и с "символическими победами". Один из бывших украинских высокопоставленных военных отказался обсуждать с NYT идеи Киева, но назвал план "очень смелым".

По информации СМИ, украинские военные и чиновники просят у западных стран миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, "которых не существует". США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну. Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом", — говорится в публикации.

США оказали Украине масштабную помощь на сумму более 111 млрд долларов за два года. Однако в последнее время растет число республиканцев, выступающих против дальнейшей поддержки Украины. Некоторые из них требуют предоставить новую стратегию перед голосованием о выделении дополнительных средств.

Несовпадение взглядов украинских и американских генералов осложняет положение Украины в войне с Россией. Киев считает, что главным направлением боевых действий является восток страны, а Вашингтон — юг.

Украинское командование опасалось, что прорыв на юге приведет к большим потерям. В итоге Украина разделила свои силы, но "вместо решительного прорыва возникла тупиковая ситуация". В Киеве считают, что американские ожидания были нереалистичными, особенно учитывая возможности украинских воздушных сил.

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/11/us/politics/us-ukraine-war-strategy.html
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Обсуждения

Донбас

сегодня, 08:33

Нас, Украинцев используют как материал войны с Россией что бы пиндосы кровью не пачкались. И где этот зеленый выблядок, который недавно брякнул, что палками на фронт не гонят, а что это за рейды по спортзалам? Его слова тоже ничего не стоят, просто еврейский пиздюк


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