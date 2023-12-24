Генерал США Ходжес назвал виновных в неудачном контрнаступлении Украины

Бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что западные партнеры Украины виновны в неудачных результатах контрнаступления, а не сама Украина или ее армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления Ходжеса в эфире TV Rain.



Генерал США Бен Ходжес об украинском контрнаступлении. Фото из открытых источников

Американский генерал рассказал, что в результате многообещающего контрнаступления ВСУ Украина не получила ожидаемых результатов. Причиной своего разочарования и несостоявшихся прогнозов Ходжес назвал недостаточную поддержку со стороны Запада.

"Конечно, я был разочарован тем, что украинское контрнаступление не привело к тем результатам, на которые мы все надеялись и которые я прогнозировал. Это мы, Запад, потерпели неудачу, а не Украина потерпела неудачу", — говорит Бен Ходжес.

Генерал США объясняет, что для удачных действий Запад должен был отнестись к ситуации более серьезно и предоставить все необходимое оружие, в том числе самолеты.

"Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали, включая военно-воздушные мощности, высокоточное оружие большой дальности и другие мощности, необходимые для успеха этого контрнаступления", — считает американский генерал.

Бен Ходжес объясняет, что в ситуации постоянных колебаний и неспособности Запада выразить решительное желание помочь Украине, Россия будет использовать для себя, в частности, распространять нарратив об усталости Запада от войны в Украине.

В итоге Ходжес отметил, что Украина победит, если Запад будет серьезнее в вопросах помощи, а с Путиным нет смысла идти на переговоры.



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