Действительно ли за время войны в Украине уничтожена половина армии РФ: заявление адмирала ВМС США

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Кравцев Сергей
Потери россиян на 25 декабря 2023 года ошеломляющие. Такое заявление сделал адмирал военно-морских сил США в отставке, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он заявил, что во время войны в Украине ликвидирована половина армии России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill, цитируя заявление офицера в эфире одного из радиошоу.
Джеймс Ставридис. Фото из открытых источников
Адмирала ВМС США считает, что американские власти "должны оказать Украине военную поддержку, их дело справедливо".
Отставной адмирал ВМС США обратил внимание на тот факт, что половина российской армии была уничтожена, при этом ни один американский солдат не погиб и даже не подвергся риску, и страна сделала это на сумму, эквивалентную 5% годового оборонного бюджета.
Журналисты The Hill прогнозируют, что американский Конгресс, скорее всего, не соберется до нового года, и из-за этого переговоры о новом пакете помощи украинскому государству будут отодвинуты на 2024 год.
Читайте также на портале "Комментарии" — год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.
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Ігор
сегодня, 11:58
Цинічно але ніде правди діти.