Действительно ли за время войны в Украине уничтожена половина армии РФ: заявление адмирала ВМС США

Потери россиян на 25 декабря 2023 года ошеломляющие. Такое заявление сделал адмирал военно-морских сил США в отставке, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Он заявил, что во время войны в Украине ликвидирована половина армии России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Hill, цитируя заявление офицера в эфире одного из радиошоу.

Джеймс Ставридис. Фото из открытых источников

Адмирала ВМС США считает, что американские власти "должны оказать Украине военную поддержку, их дело справедливо".

"Это очень опасная ситуация, и реальные действия на самом деле происходят не в Киеве. Реальные действия — в Вашингтоне", — заявил Джеймс Ставридис.

Отставной адмирал ВМС США обратил внимание на тот факт, что половина российской армии была уничтожена, при этом ни один американский солдат не погиб и даже не подвергся риску, и страна сделала это на сумму, эквивалентную 5% годового оборонного бюджета.

Журналисты The Hill прогнозируют, что американский Конгресс, скорее всего, не соберется до нового года, и из-за этого переговоры о новом пакете помощи украинскому государству будут отодвинуты на 2024 год.

Читайте также на портале "Комментарии" — год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.



