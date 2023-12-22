Действительно ли 2023-й стал годом несбывшихся надежд: какие ожидания от 2024-го

Год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В 2024-м война будет продолжаться по неблагоприятному для нас сценарию – на истощение
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что уходящий год был крайне сложным для Украины.
"Его трудно назвать успешным, даже, если сравнить с 2022-м, который мы заканчивали на волне успешного контрнаступления, освобождения своих территорий. Надежд на то, что в 2023-м деоккупируем еще больше. К сожалению, это не произошло. По объективным и субъективным причинам. Та помощь, которую нам обещали западные союзники, приходила не вовремя и не в полном объеме. Было упущено драгоценное время, когда оккупанты еще не укрепили свои позиции. В итоге враг окопался, укрепился, заминировал огромные площади, мобилизовал дополнительный ресурс. Что привело далеко не к тем результатам, которые мы хотели увидеть от своего контрнаступления-2023. При этом понятно, что осуществлять массированные наступательные операции на открытой местности без поддержки с воздуха, без преимущества в авиации – невозможно. Чревато огромными потерями. В условиях превосходства врага в живой силе, в мобилизационных ресурсах, такая тактика, мягко говоря, контпродуктивна. Но – все любят победителей. В итоге видим риски потери поддержки
, прекращения финансовой помощи. Без чего нам будет крайне сложно удержать даже ту линию обороны, которая есть на данный момент", – поясняет политолог.
Исходя из сегодняшнего дня, продолжает он, сложно делать оптимистичный прогноз на год грядущий. Но Максим Яли считает, что мы всё же получим расширенные пакеты помощи от США и ЕС.
"При этом уже видно, что тех производственных мощностей, которые существуют в Украине и даже на Западе, не хватает, чтоб перекрыть или бы сбалансировать то количество боеприпасов, военной техники, которые Россия производит сама и получает от своих союзников (в первую очередь — Северной Кореи и Ирана)", – подчеркивает эксперт.
Уже понятно, отмечает он, что в 2024 году война будет продолжаться. По неблагоприятному для нас сценарию – на истощение. А мы уступаем агрессору по количеству ресурсов – и человеческих, и производственных.
"Многое будет зависеть от выборов в США. Особенно, учитывая заявления лидера опросов, потенциального кандидата от республиканцев – Трампа в ракурсе видения разрешения этого конфликта. И его сторонники в Конгрессе уже выступают за сворачивание помощи Украине, что и приводит к тем проблемам, которые мы наблюдаем. Также в 2024-м состоятся выборы в Европарламент, что может изменить и там расстановку сил. В общем, – констатирует Максим Яли, – год будет сложным не только для Украины, но и для мира в целом".
По мнению собеседника "Комментариев", Украине следует надеяться, в первую очередь, на свои силы, развивать мощности по производству вооружений, переводить экономику на военные рельсы. Но и активно работать с партнерами, поясняя глобальные риски в случае нашего проигрыша. Настаивая на увеличении объемов и ускорении темпов поставок вооружений. Включая самолеты F-16 (того, что обещано – явно недостаточно, чтоб коренным образом изменить ситуацию на фронте).
"На кону, – акцентирует политолог, – стоит выживание Украины как государства, украинцев – как нации. Потому что цели Путина предельно ясны – наше уничтожение".
Старт диалога о членстве Украины в ЕС стал главным успехом года
Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:
"Самое главное достижение года – начало диалога о членстве Украины в ЕС
. И есть какое-то ощущение, что ради этого решения украинские власти повышали ожидания от саммита НАТО, который не без скандала прошел в июле в Вильнюсе. Вместе с тем, разочарованием года, безусловно, является наше не слишком успешное контрнаступление. В том числе, потому, что политическая власть пропагандировала в этом ракурсе слишком высокие ожидания".
Военное же руководство, продолжает эксперт, сделало акцент на сохранении жизней воинов.
"Был и ощутимый провал в планировании, – считает Владимир Цыбулько. – Недостача инженерных средств на самом деле является недостатком пиарившейся военной разведки, которая точных данных по объемам минирования не выдала".
Что касается прогнозов на следующий год, то они у собеседника "Комментариев" такие:
– ожидание локальных побед ВСУ,
– уничтожение Керченского моста,
– выход на Чонгар,
– получение новейших вооружений,
– доминирование украинской авиации в небе.
"Политические ожидания – кризис в эрэфии, пиррова победа Путина на псевдовыборах
, блокировка российских портов на Балтике и Черном море. В Украине – создание коалиции национального единства. Также ожидаем приятный сюрприз от юбилейного Вашингтонского саммита НАТО", – заключает эксперт.
2024-й – будет сложным годом
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что в военном плане в 2023 году украинская армия вела позиционные бои и организовала крупную наступательную операцию, которая к сожалению не принесла ожидаемых успехов. Анализ причин, отмечает он, становится основой для пересмотра стратегических планов на 2024 год, который проводится совместно с союзниками.
"Вероятно, акцент будет сделан на высокоточные удары дальнобойным вооружением, укрепление защитных рубежей и отдельные наступательные операции тактического уровня. Серьезным вызовом является проведение дополнительной мобилизации и получение достаточного количества вооружений от союзников", – считает эксперт.
По его словам, Украина проводит работу по выстраиванию долгосрочных гарантий безопасности и получения поддержки. В 2023 году, напоминает Игорь Попов, подписана важная декларация G7, к которой присоединяется всё больше стран.
"22 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание на эту тему с представителями 32 государств. Одна из важных составляющих – развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов", – отмечает эксперт.
Он предполагает, что в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне Украина сохраняет шансы на получение приглашения к членству в Альянс, что вызывает активное противодействие Российской Федерации.
Важнейшим достижением во внешней политике стало решение Европейского Совета о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС, уверен Игорь Попов.
"Украинская экономика, – продолжает он, – продемонстрировала стабильную работу в уходящем году, хотя и оставалась зависимой от международной финансовой помощи. Правительство подписало меморандум о приостановке выплат внешнего долга до 2027 года
, что уменьшит долговую нагрузку на бюджет ближайших лет".
В начале 2024 года, отмечает Игорь Попов, должны быть приняты отложенные решения по финансовой помощи Украине, которые задерживаются в Вашингтоне и Брюсселе.
Украинским производителям и трейдерам, акцентирует эксперт, удалось наладить экспорт зерновых урожая 2023 года. К сожалению, в конце года блокада польскими перевозчиками пунктов пропуска нанесла ущерб украинской экономике, и эта проблема остается нерешенной.
"В Украине, несмотря на военное положение, сохраняется политическая дискуссия и плюрализм в медиа. Консенсусом политических элит и общества решено отложить проведение выборов до окончания войны
. Что до 2024-го – он будет сложным годом, – прогнозирует Игорь Попов. – И для решения каждой военной или экономической проблемы понадобится тяжелая совместная работа правительства, общества и каждого гражданина".
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