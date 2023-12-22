Действительно ли 2023-й стал годом несбывшихся надежд: какие ожидания от 2024-го

Год подходит к концу – и это традиционного время для подведения итогов и составления хотя бы примерных прогнозов. Западные издания, то же Associated Press, пишут, что Украина заканчивает год в безысходности разочарованной политикой союзников. А Reuters анализирует, почему украинское контрнаступление-2023 оказалось куда менее успешным, чем ожидалось. Аналитики Института изучения войны (ISW) прогнозируют, что в январе-феврале 2024 года российским оккупационным войскам будет легче проводить наступательные операции, поскольку условия станут более благоприятными для передвижения бронетехники. Ну, а портал "Комментарии" продолжает опрашивать украинских экспертов о главных итогах 2023-го (с плюсом и минусом) для нашей страны, а также – об ожиданиях от 2024-го.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В 2024-м война будет продолжаться по неблагоприятному для нас сценарию – на истощение

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что уходящий год был крайне сложным для Украины.

прекращения финансовой помощи. Без чего нам будет крайне сложно удержать даже ту линию обороны, которая есть на данный момент", – поясняет политолог. "Его трудно назвать успешным, даже, если сравнить с 2022-м, который мы заканчивали на волне успешного контрнаступления, освобождения своих территорий. Надежд на то, что в 2023-м деоккупируем еще больше. К сожалению, это не произошло. По объективным и субъективным причинам. Та помощь, которую нам обещали западные союзники, приходила не вовремя и не в полном объеме. Было упущено драгоценное время, когда оккупанты еще не укрепили свои позиции. В итоге враг окопался, укрепился, заминировал огромные площади, мобилизовал дополнительный ресурс. Что привело далеко не к тем результатам, которые мы хотели увидеть от своего контрнаступления-2023. При этом понятно, что осуществлять массированные наступательные операции на открытой местности без поддержки с воздуха, без преимущества в авиации – невозможно. Чревато огромными потерями. В условиях превосходства врага в живой силе, в мобилизационных ресурсах, такая тактика, мягко говоря, контпродуктивна. Но – все любят победителей. В итоге видим риски потери поддержки

Исходя из сегодняшнего дня, продолжает он, сложно делать оптимистичный прогноз на год грядущий. Но Максим Яли считает, что мы всё же получим расширенные пакеты помощи от США и ЕС.

"При этом уже видно, что тех производственных мощностей, которые существуют в Украине и даже на Западе, не хватает, чтоб перекрыть или бы сбалансировать то количество боеприпасов, военной техники, которые Россия производит сама и получает от своих союзников (в первую очередь — Северной Кореи и Ирана)", – подчеркивает эксперт.

Уже понятно, отмечает он, что в 2024 году война будет продолжаться. По неблагоприятному для нас сценарию – на истощение. А мы уступаем агрессору по количеству ресурсов – и человеческих, и производственных.

в ракурсе видения разрешения этого конфликта. И его сторонники в Конгрессе уже выступают за сворачивание помощи Украине, что и приводит к тем проблемам, которые мы наблюдаем Также в 2024-м состоятся выборы в Европарламент, что может изменить и там расстановку сил. В общем, – констатирует Максим Яли, – год будет сложным не только для Украины, но и для мира в целом". "Многое будет зависеть от выборов в США. Особенно, учитывая заявления лидера опросов, потенциального кандидата от республиканцев – Трампа

По мнению собеседника "Комментариев", Украине следует надеяться, в первую очередь, на свои силы, развивать мощности по производству вооружений, переводить экономику на военные рельсы. Но и активно работать с партнерами, поясняя глобальные риски в случае нашего проигрыша. Настаивая на увеличении объемов и ускорении темпов поставок вооружений. Включая самолеты F-16 (того, что обещано – явно недостаточно, чтоб коренным образом изменить ситуацию на фронте).

"На кону, – акцентирует политолог, – стоит выживание Украины как государства, украинцев – как нации. Потому что цели Путина предельно ясны – наше уничтожение".

Старт диалога о членстве Украины в ЕС стал главным успехом года

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

И есть какое-то ощущение, что ради этого решения украинские власти повышали ожидания от саммита НАТО, который не без скандала прошел в июле в Вильнюсе Вместе с тем, разочарованием года, безусловно, является наше не слишком успешное контрнаступление. В том числе, потому, что политическая власть пропагандировала в этом ракурсе слишком высокие ожидания". "Самое главное достижение года – начало диалога о членстве Украины в ЕС

Военное же руководство, продолжает эксперт, сделало акцент на сохранении жизней воинов.

"Был и ощутимый провал в планировании, – считает Владимир Цыбулько. – Недостача инженерных средств на самом деле является недостатком пиарившейся военной разведки, которая точных данных по объемам минирования не выдала".

Что касается прогнозов на следующий год, то они у собеседника "Комментариев" такие:

– ожидание локальных побед ВСУ,

– уничтожение Керченского моста,

– выход на Чонгар,

– получение новейших вооружений,

– доминирование украинской авиации в небе.

блокировка российских портов на Балтике и Черном море. В Украине – создание коалиции национального единства. Также ожидаем приятный сюрприз от юбилейного Вашингтонского саммита НАТО", – заключает эксперт. "Политические ожидания – кризис в эрэфии, пиррова победа Путина на псевдовыборах

2024-й – будет сложным годом

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что в военном плане в 2023 году украинская армия вела позиционные бои и организовала крупную наступательную операцию, которая к сожалению не принесла ожидаемых успехов. Анализ причин, отмечает он, становится основой для пересмотра стратегических планов на 2024 год, который проводится совместно с союзниками.

и получение достаточного количества вооружений от союзников", – считает эксперт. "Вероятно, акцент будет сделан на высокоточные удары дальнобойным вооружением, укрепление защитных рубежей и отдельные наступательные операции тактического уровня. Серьезным вызовом является проведение дополнительной мобилизации

По его словам, Украина проводит работу по выстраиванию долгосрочных гарантий безопасности и получения поддержки. В 2023 году, напоминает Игорь Попов, подписана важная декларация G7, к которой присоединяется всё больше стран.

"22 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак провел совещание на эту тему с представителями 32 государств. Одна из важных составляющих – развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и создание совместных предприятий для производства вооружений и боеприпасов", – отмечает эксперт.

Он предполагает, что в 2024 году на саммите НАТО в Вашингтоне Украина сохраняет шансы на получение приглашения к членству в Альянс, что вызывает активное противодействие Российской Федерации.

Важнейшим достижением во внешней политике стало решение Европейского Совета о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС, уверен Игорь Попов.

что уменьшит долговую нагрузку на бюджет ближайших лет". "Украинская экономика, – продолжает он, – продемонстрировала стабильную работу в уходящем году, хотя и оставалась зависимой от международной финансовой помощи. Правительство подписало меморандум о приостановке выплат внешнего долга до 2027 года

В начале 2024 года, отмечает Игорь Попов, должны быть приняты отложенные решения по финансовой помощи Украине, которые задерживаются в Вашингтоне и Брюсселе.

Украинским производителям и трейдерам, акцентирует эксперт, удалось наладить экспорт зерновых урожая 2023 года. К сожалению, в конце года блокада польскими перевозчиками пунктов пропуска нанесла ущерб украинской экономике, и эта проблема остается нерешенной.

Что до 2024-го – он будет сложным годом, – прогнозирует Игорь Попов. – И для решения каждой военной или экономической проблемы понадобится тяжелая совместная работа правительства, общества и каждого гражданина". "В Украине, несмотря на военное положение, сохраняется политическая дискуссия и плюрализм в медиа. Консенсусом политических элит и общества решено отложить проведение выборов до окончания войны

Читайте также на портале "Комментарии" — у нас серьезные проблемы: президент Чехии призвал партнеров перестать говорить об усталости от войны.



