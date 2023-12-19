Почему партнеры лишь обещают помощь: как Украина может исправить ситуацию

Украина подходит к концу 2023 года с кардинальным снижением поддержки со стороны зарубежных партнеров. В США который месяц не могут принять многомиллиардную поддержку, а оставшихся средств хватит, по данным Белого дома, лишь на еще один военный пакет военной помощи. В ЕС, где из-за действий Венгрии заблокировано 50 млрд евро для нашей страны, вернуться к вопросу о выделении этих средств смогут не раньше февраля. Ну, а в МВФ прогнозируют, что Украина без помощи Запада сможет продержаться лишь несколько месяцев. Почему мы оказались в подобной ситуации? Какие есть варианты развития событий? Не выглядит ли так, что Запад, обещавший чуть ли не бесконечную поддержку Украине – "сливает" нас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Речь не идет о кардинальной смене визии поставок помощи

Как считает экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан, речь не идет о кардинальной смене позиции на Западе касательно необходимости поддержки Украины в ее стремлении защититься от российской агрессии. Но есть, отмечает он, ряд факторов, которые приводят к снижению такой поддержки.

"Во-первых, активизировалась Россия. Прежде всего, в плане работы с ее потенциальными и реальными "Путинферштеерами" – людьми, призывающими понять Путина и РФ. Мы же видим, как резко против всего ЕС прет венгерский премьер Обран, фактически не скрывая, что он является марионеткой Кремля. Плюс – идет целенаправленная работа россиян с леворадикальными и праворадикальными партиями по всему миру. Нельзя исключать, что и с трампистским крылом Республиканской партии, – отмечает эксперт. – Во-вторых, пробуксовки с помощью Украине связаны с тем же фактором выборов, который имеем в США, в ряде европейских стран. А избирательная кампания всегда подразумевает обострение внутреннего политического противостояния и большую концентрацию на решении внутренних же проблем".

При этом, продолжает эксперт, ни в США, ни в Европе нет таких политических сил и правительств (кроме орбановского), которые открыто выступали бы против поддержки Украины. Так что, акцентирует он, речь не идет о кардинальной смене визии поставок помощи, позиции Запада.

"Тем более, что и в США, и в Европе ищут пути решения из нынешней ситуации со снижением уровня поддержки, предоставляемой нашей страны. Да, конец этого года и начало следующего будут сложными для Украины. Потому что мы получим меньше помощи, чем рассчитывали. Но частично это будет компенсировано отдельными странами и международными финансовыми институциями. Те же немцы удваивают помощь Украине — с 4 до 8 млрд евро. Серьезные пакеты помощи предоставят нам Финляндия, а также скандинавы Дания, Норвегия, Швеция. Так что у нас есть, с чем пройти ближайшие пару месяцев. Единственное — наступательные и контрнаступательные действия временно пришлось свернуть", – поясняет Вадим Трюхан.

Тем не менее, он уверен, что к концу января – началу февраля мы получим решения о выделении основных пакетов помощи как от США, так и от ЕС. Что позволит со временем ускорить деоккупации наших территорий.

"Пока же следует продолжать активно работать с нашими зарубежными партнерами, параллельно укрепляя свой ВПК, а также разрабатывая более совершенную стратегию войны с Россией", – констатирует экс-дипломат.

Никакая внешняя помощь не может быть вечной

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что следует разобраться с терминами, чтобы было понятно, о чём речь.

Первое. Мы (как народ, как Украина) ничего не получали, отмечает эксперт.

"Никакой "финансовой помощи". Правительство делало новые долги, покупало (надеюсь, что покупало, ведь проверить нельзя) оружие, получало от партнеров это самое оружие в виде технической помощи (то есть на безоплатной основе, за деньги налогоплательщиков стран-партнеров), получало некие гранты (это и есть помощь, так как грант предоставляется на безоплатно и возвращать его не надо). С какой эффективностью все это расходовалось – неизвестно. Куда именно расходовалось — нет достоверных данных", – подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Второе. Что значит – "продержаться" (это – о "прогнозе" МВФ, уточняет эксперт)?

"Это о чем? О последующей девальвации гривны? О смене правительства? О будущем дефиците оружия и боеприпасов? Продержаться до чего? А сейчас какая ситуация? А за счет чего и почему она "держалась"? Ответов на эти вопросы нет. Есть мнения и фантазии", – отмечает собеседник "Комментариев".

Третье – практически два года все экономические эксперты (включая Юрия Гаврилечко) в один голос говорили: надо срочно переводить экономику на военные рельсы; разворачивать собственное производство оружия и боеприпасов; создавать с партнерами совместное производство оружия на их территории (в целях безопасности); заинтересовать крупные оружейные западные корпорации работать с нами.

"Историю с попыткой создать совместное производство дронов с производителями "Байрактаров" — напомнить? Напомнить о том, что сделали Кабмин и госкомпании, чтобы всеми силами помешать созданию такого предприятия? Так этот кейс неплохо изучили на Западе и весьма настороженно относятся к перспективе сотрудничества, – резюмирует эксперт. – Только в сентябре-2023 ситуация начала меняться, когда в неё вмешался президент Украины и, наконец-то, начали хоть протоколы о намерениях с оружейными концертами подписывать под гарантии правительства".

Юрий Гаврилечко напоминает, что госбюджет-2024 по структуре – бюджет мирного времени. Никаких приоритетов в отношении производства для военных нужд, никакого секвестра непрофильных и ненужных для ведения войны расходов, никакого сокращения расходов на госаппарат.

"Понятно, что хотелки наших парламентариев и чиновников, заложенные в госбюджет-2024, ни одно правительство стран-партнеров удовлетворять не хочет. Так что исправлять ситуацию надо тут, в Украине, – уверен эксперт. – Никакая внешняя помощь не может быть вечной".

Сейчас имеет место неприятная задержка

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, рассуждает следующим образом:

"Момент с точки зрения помощи Украине сейчас, действительно, непростой. Это отражает определенные различия во мнениях среди наших партнеров, внутриполитические сюжеты в ряде стран (как, например, в США). Однако впадать в отчаяние рано".

В США, предполагает эксперт, компромиссный вариант законопроекта по помощи Украине будет принят сразу после рождественской паузы в работе Конгресса.

"Конечно, могут быть какие-то изменения по сути или по сумме по сравнению с тем, что предлагает Белый дом. Но всё же, думается, что помощь будет. Хотя задержка с ней – это неприятный сигнал", – отмечает Владимир Дубовик.

Что касается пакета помощи ЕС, то и тут, считает он, будет найден вариант как преодолеть вето Венгрии.

"Уже ведутся даже дискуссии о лишении Венгрии права голоса, – напоминает эксперт. – Но, скорее всего, до этого не дойдет, и Европейской комиссии удастся убедить Будапешт снять вето. Иными словами, сейчас имеет место неприятная задержка, но есть надежда, что ситуация изменится к лучшему в ближайшем будущем".

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