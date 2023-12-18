Чем можем перекрыть задержку помощи от Запада: о каком плане «Б» идет речь

Появилась информация, что в Сенате США есть прогресс в переговорах по разблокированию помощи Украине. При этом советник президента Украины Олег Устенко уверяет, что у нашей страны есть некий план "Б" в случае отсутствия финансовой помощи от Запада. Напомним, что "подвисла" не только помощь со стороны США (более 60 млрд долл), но и пакет в 50 млрд евро от ЕС. Какие ожидания от партнеров касательно поддержки, что важно понимать Украине? Сможет ли нас спасти план "Б"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине

Задержку в финансировании Украины со стороны США и ЕС можем перекрыть за счет внутреннего ресурса

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран предполагает, что ожидания от партнеров следует сместить в 2024 году с помощи за счет налогоплательщиков США и ЕС – на безвозвратную помощь за счет замороженных российских активов.

"Объемов хватит не только для удовлетворения текущих потребностей Украины, но и для восстановления. А Украине стоит задуматься над подготовкой своей экономики и монетарной сферы, чтобы принять и переварить эти ресурсы", – отмечает эксперт.

По его мнению, техническая задержка в финансировании Украины со стороны США и ЕС, действительно, может быть перекрыта за счет внутреннего ресурса (так называемый план "Б"), который является немалым.

"По состоянию на 15 декабря только задолженность НБУ перед банками по депозитным сертификатам достигла 356 млрд грн. И до конца года она будет расти. НБУ с начала 2023 года не выключал печатный станок, это видно из официальной статистики по денежным агрегатам. Так денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении) с начала года вырос на 32 млрд грн, а М1 (наличная гривна в обращении и остатки на счетах до востребования) на 134 млрд грн. Один из источников подпитки гривневой массы – это систематический выкуп международной помощи и кредитов НБУ на валютном рынке в золотовалютные резервы (ЗВР)", – поясняет Виталий Шапран.

Он подчеркивает, что имелся высокий риск того, что гривневая масса при ее разблокировании с депозитных сертификатов НБУ будет штурмовать валютный рынок.

"Но сейчас, когда ЗВР НБУ на 1 декабря остаются более 38 млрд долларов, такая вероятность падает до нуля, – отмечает эксперт. – Именно поэтому я не вижу никаких рисков для финансовой стабильности, если этот ресурс ликвидности будет расконсервирован. Более того – это нужно было постепенно делать раньше, чтобы оживить экономический рост. Чтоб средства банков были не ярмом для бюджета, а источником кредитования реального сектора".

У нас есть не только план "Б", но и план "С"

По мнению аналитика, политтехнолога Александра Кочеткова, шансов на то, что США в этом году примут позитивное для Украины решение, практически нет. К этому надо отнестись как к данности, призывает он.

"Даже Сенат в этом году (не говоря уж об уже ушедшей на зимние каникулы Палате представителей) не успевает принять необходимого решения. Не получается у республиканцев договориться с демократами по вопросу укрепления границы с Мексикой. В итоге решение о многомиллиардном американском пакете помощи Украине откладывается, дай Бог, на начало февраля следующего года. Потому что парламентарии после длительных каникул какое-то время будут раскачиваться, затем – договариваться буквально с нуля. К тому же, в период этих каникул сенаторы и конгрессмены ездят по своим округам, общаются с избирателями, получают определенные напутствия. И отталкиваясь от них уже начинают новый виток переговоров с оппонентами", – поясняет аналитик.

В такой ситуации, продолжает он, у нас, действительно, есть план "Б", рассчитанный на помощь европейских партнеров, пока в США соответствующая помощь "подвисла".

Кроме того, выделить нам помощь может каждая из стран ЕС по отдельности. В общем это будут те самые плюс-минус 50 млрд, которые хотели провести пакетно. Это процедурное решение (хлопотное, бюрократически непростое, более длительное, чем если бы проголосовали централизованно в Брюсселе) помогает обойти право вето конкретной страны. И это будет нам мощная поддержка, которая позволит продержаться, пока не договорятся между собой американские парламентарии", – рассказывает Александр Кочетков. "В Европейском союзе, учитывая блокирование общей поддержки со стороны Венгрии, есть процедура приостановки права голоса (наказания по статье 7 договора о Европейском Союзе 2007 года за нарушения верховенства закона, что вполне можно применить к официальному Будапешту ).

А есть, акцентирует он, еще и план "С", когда Нацбанк Украины начнет печатать деньги, чтоб покрыть первоочередные затраты. Выплаты военным, оборонные нужны, социальные выплаты (зарплаты бюджетникам, пенсии, пособия).

"Если произвести такое печатанье денег грамотно, взвешенно, то гиперинфляции оно не вызовет. И позволит нам додрейфовать до позитивного для Украины решения наших европейских и американских партнеров, – считает эксперт. – Резюмируя: ситуация с выделением необходимых нам средств на данный момент не критическая, но сложная. Как на фронте. А вот если военная и финансовая помощь со стороны наших партнеров будет задерживаться и после февраля, тогда у нас возникнут проблемы".

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