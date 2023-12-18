У Зеленского анонсировали план "Б": в каком случае его задействуют и в чем он состоит

В том случае, если финансовая помощь Украине от западных партнеров будет приостановлена, Киев прибегнет к плану "Б". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил советник президента Украины Олег Устенко.

Офис президента. Фото: Украинская правда

"Если поддержки не будет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану "Б". План "Б" может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов", – пояснил Устенко.

По его словам, дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет 40 млрд долларов. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

При этом, по прогнозам Устенко, Украина может получить 10 миллионов долларов из замороженных российских активов первым траншем. Эти средства сразу направят на финансирование дефицита государственного бюджета.

В то же время советник президента Украины выразил надежду на предоставление финансовой помощи со стороны Европейского Союза до 25 декабря.

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