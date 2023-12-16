Поддержка Украины ослабевает: почему так происходит и можем ли мы изменить ситуацию

Различные медиа продолжают соревноваться в мрачных прогнозах на фоне проблем с выделением Украине помощи со стороны зарубежных партнеров. Издание СNN со ссылкой на западных чиновников и представителей спецслужб сообщает, что Украина может уже к лету следующего года потерпеть поражение в войне с РФ, если западные партнеры не обеспечат нас дополнительной поддержкой. А представители Института изучения войны (ISW) предупреждают, что, если РФ победит в Украине, выйдя на границы с восточным блоком НАТО, это создаст огромные угрозы и приведет к громадным расходам со стороны США. И обойдется куда дороже, чем помогать Украине сейчас. Однако парламентарии-республиканцы (трампистское крыло) продолжают блокировать выделение необходимого нам пакета помощи. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли надежда, что Конгресс вскоре одобрит столь важный для нас законопроект? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Военную помощь Украине сенаторы и конгрессмены поддержат в любом случае

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поясняет:

В Сенате (верхняя палата) продлили работу еще на неделю И это хороший знак. Впрочем, даже если Сенат примет необходимый нам законопроект, его должна поддержать еще и Палата представителей". "В США вопрос выделения помощи Украине (как и Израилю) стал внутренним заложником дискуссии касательно дополнительного финансирования на укрепление границы с Мексикой, а также ужесточения миграционного законодательства. Уже понятного, что нужного нам голосования в этом году не произойдет. Нижняя палата Конгресса (Палата представителей) ушла на трехнедельные праздничные каникулы.

Военную помощь Украине сенаторы и конгрессмены поддержат в любом случае, уверена эксперт. Опросы, отмечает она, демонстрируют, что большинство американцев такой вариант помощи одобряют.

Демократы поддержат выделение средств на укрепление американо-мексиканской границы, а также ужесточение миграционного законодательства. А республиканцы проголосуют за бюджет на внешнюю помощь". "Ключевая дискуссия в том, что не все хотят голосовать за помощь финансовую – прямые вливания в украинский бюджет. Кроме того, республиканцы хотят голосовать отдельно вопросы Израиля, Украины и того же Тайваня, тогда как Белый дом настаивает на пакетном голосовании, – подчеркивает Екатерина Одарченко. – Думаю, в результате компромисс будет найден

Но проблема остается, считает эксперт. Внимание к Украине ослабевает. И ослабнет еще больше в 2024-м, учитывая, что это год выборов в США. А любой избиратель хочет видеть больше решений внутри своей страны, чем неких внешних проблем, отмечает Екатерина Одарченко.

Чем больше именно экономического взаимовыгодного сотрудничества, тем больше мы интересны партнерам. Так в свое время добились мощной поддержки те же Израиль и Южная Корея". "Вопрос Украины и Израиля становится вопросом торгов, подыгрывания внутренним месседжам. Это естественный процесс. Всё, что мы можем делать – больше работать и в формате лоббизма, и в формате внутренних реформ, – поясняет политтехнолог. – Крайне важно также углублять экономическое сотрудничество с США (как и с ЕС). Во всех сферах, не только в военпроме, где у нас есть хорошие подвижки

Противостояние двух партий в США отражается на Украине

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Действительно, в США заблокировали голосование за помощь Израилю, Украине, Тайваню, а также усиление антимигрантских мер (всего – более 100 млрд долларов, из которых нашей стране предлагалось выделить 61,4 млрд). Я разговаривала даже с одним трампистом об этом. По его словам, для республиканцев очень важно усиление антимигрантского законодательства. И они требуют учесть все свои предложения. Кроме того, в Республиканской партии хотят, чтоб общая сумма обговариваемого пакета в более 100 млрд принималась по частям. И голосовалась отдельно. Кроме помощи Израилю там есть и помощь Палестине. И якобы это республиканцев особенно не устраивает, равно как недостаточное, по их мнению, количество ужесточений в ракурсе незаконной миграции".

Понятно, отмечает эксперт, что это, прежде всего, внутриполитическая история США. Это не против Украины, но на нас это противостояние двух партий, конечно, отражается.

"Есть надежда, что республиканцам и демократам удастся достичь консенсуса, – считает Татьяна Попова. – А всякого рода мрачные публикации в американской прессе в стиле "что будет, если Украина проиграет", напротив, могут сыграть нам на руку. Потому что подтолкнут парламентариев к результативному (позитивному для нас) голосованию".

Украинская дипломатия всех уровней должна активизироваться

Политолог Дмитрий Воронков напоминает, что в свое время Запад прогнозировал падение Киева за три дня в случае широкомасштабной российской агрессии. Просчитался. Но это не значит, что на все западные прогнозы следует теперь махать рукой, подчеркивает он. Нам точно нельзя недооценивать противника и свою зависимость от западной поддержки.

И в каком-то объеме продолжат это делать. Ключевое – чем закончатся выборы в Штатах в 2024-м. После этого станет понятно, какой курс будет у них в ракурсе российско-украинской войны. Мы, конечно, зависим от Запада – и в оружии, и в боеприпасах, и в финансах. У россиян всего этого больше, как и людей", – отмечает политолог. "Пока США продолжают выдавать нам пакеты военной помощи

Он призывает не забывать, что, несмотря на некоторые пробуксовки, Украина продолжает получать помощь – и от США, и от ЕС, и от той же Японии, и от международных финансовых институций.

"Но помощи этой, увы, куда меньше, чем годом ранее. Коллективизм на Западе ослабевает. И тут нужна сверхактивная работа украинской дипломатии всех уровней. Параллельно важно, чтобы Силы обороны Украины продолжали демонстрировать эффективное использование западных вооружений, какие-то успехи. Если не в наступлении, с чем сейчас проблемы, то – в активной обороне. Уменьшая тем самым долю пессимизма, которая растет в последнее время у наших зарубежных партнеров. И то, что Сенат продлил работу на неделю – позитивный сигнал. Как и то, что Администрация Байда явно готова сделать максимум для поддержки нашей страны. Успехи Украины ведь могут сыграть на руку демократам в процессе грядущих выборов", – констатирует Дмитрий Воронков.

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