В МВФ рассказали, сколько продержится Украина без помощи Запада

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала украинских союзников и партнеров как можно скорее принять решение для финансовой помощи Украине. По ее словам, Украина без помощи Запада сможет продержаться "несколько месяцев". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание FT.

Сколько продержится Украина без помощи Запада. Фото из открытых источников

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева подчеркнула, что задержки в дополнительной помощи Украины приведут к последствиям и могут остановить экономическое восстановление в страны. Георгиева положительно отнеслась к экономическим показателям и действию властей, которые позволили обуздать инфляцию и укрепить налоговую базу. Однако, по словам Кристалины Георгиевой, Украина может справиться с отсутствием западной помощи только "несколько месяцев".

Глава МВФ объясняет, что отсутствие помощи приведет к дестабилизации в Украине, в частности, к печати денег, что в конечном итоге вызовет инфляцию и другие негативные экономические факторы. Вместе с тем Георгиева выразила прогноз, что украинские партнеры все же смогут оказать помощь Украине.

Напомним, что Венгрия блокирует финансовую помощь от ЕС на сумму 50 млрд. евро. В то время как в США республиканцы выдвинули ультиматум и не соглашаются проголосовать за пакет помощи более чем на 100 млрд долларов, из которого Украина должна получить более 60 млрд. долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Александр Тарнавский рассказал, почему украинская армия вынуждена отменить и снизить масштабы ряда военных операций на войне против России.

Также "Комментарии" писали, что в Польше ставят ультиматум Украине на 20 лет по вступлению в ЕС.