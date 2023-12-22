У нас серьезные проблемы: президент Чехии призвал партнеров перестать говорить об усталости от войны

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Кравцев Сергей
Европейские страны не должны были бы говорить об "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают Россия и Украина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию Le Monde сделал президент Чехии Петр Павел.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
В то же время, отметил он, у Европы возникнут серьезные проблемы, если некоторые политики будут безответственно использовать инфляцию либо рост цен на энергоносители для настраивания избирателей против помощи Украине.
В этом контексте президент Чехии выразил разочарование тем, что позиция Венгрии заблокировала предоставление Украине финансовой помощи на 50 млрд евро.
Он полагает, что чем быстрее будет решен вопрос финансовой помощи Украине, тем лучше для всех.
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