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У нас серьезные проблемы: президент Чехии призвал партнеров перестать говорить об усталости от войны

Президент Чехии разъяснил, чем грозит Европе проигрыш Украины в войне, призвав партнеров прекратить говорить об "усталости от войны"

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей
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Европейские страны не должны были бы говорить об "усталости от войны", на это имеют право только воюющие стороны, которыми сегодня выступают Россия и Украина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью французскому изданию Le Monde сделал президент Чехии Петр Павел.

У нас серьезные проблемы: президент Чехии призвал партнеров перестать говорить об усталости от войны

Петр Павел. Фото: из открытых источников

"Честно говоря, об "усталости" могут говорить только Украина и Россия... В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя касательно помощи Украине — это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий", — отметил чешский президент.

В то же время, отметил он, у Европы возникнут серьезные проблемы, если некоторые политики будут безответственно использовать инфляцию либо рост цен на энергоносители для настраивания избирателей против помощи Украине.

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", — отметил Павел.

В этом контексте президент Чехии выразил разочарование тем, что позиция Венгрии заблокировала предоставление Украине финансовой помощи на 50 млрд евро.

"Если мы считаем, что война в Украине – это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а, чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", — заявил Павел.

Он полагает, что чем быстрее будет решен вопрос финансовой помощи Украине, тем лучше для всех.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/12/20/petr-pavel-president-de-la-republique-tcheque-nous-devons-avoir-le-courage-de-dire-a-nos-concitoyens-qu-aider-l-ukraine-est-dans-notre-interet_6206851_3210.html
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