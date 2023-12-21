Почему Запад рисует мрачные прогнозы для Украины: что вскоре ждать от РФ

На фоне пробуксовок со стороны США и ЕС с выделением многомиллиардных пакетов помощи Украине, всё чаще на Западе звучат тревожные заявления. Так, спикер Госдепа США Мэтью Миллер считает, что Россия не остановится в своей военной агрессии только на территории Украины, а будет расширять свои попытки захватить другие страны. О том, что РФ может открыть второй фронт в Молдове или в Европе (прежде всего – странах Балтии), говорит начальник штаба бельгийской армии адмирал Мишель Хофман. Министр обороны Германии Борис Писториус также призывает Европу готовиться к новым военным угрозам, обращая внимание, что российский диктатор Владимир Путин увеличивает производство оружия в РФ. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что Штатам выгоднее сейчас максимально поддержать Украину, чем в случае ее поражения разворачивать в Восточной Европе значительную часть сухопутных войск и вооружений. Украинский народ в случае победы России ждет массовый террор, пишет Foreign Policy, предлагая задуматься над этим противникам выделения помощи нашей стране. Количество всех этих заявлений и публикаций в последнее время имеет явно выраженный мрачный для Украины тон. Портал "Комментарии" попросил экспертов проанализировать происходящее.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

В тревожной для Украины картинке есть два момента

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

Мол, ситуация – критическая". "Мы, действительно, видим формирование тревожной картинки касательно ситуации на фронте в Украине. Акцентируется, что без западной поддержки фронт может рухнуть, а Киев оказаться оккупированным. Отмечается, что Украина без поддержки зарубежных партнеров не сможет долго противостоять наступлению русских

Но здесь, отмечает эксперт, есть два важных момента.

С одной стороны – это должно формировать общественное мнение на Западе в пользу поддержки Украины. И это самое общественное мнение должно давить на политиков, чтобы те эту поддержку скорее оказали, чтоб не пришлось воевать тем же полякам и немцам.

Это основной рефрен, которые сквозит сейчас в западных медиа и соцсетях. Что если Украина падет – будете воевать вы. Европейцы, американцы. На мой взгляд, такие публикации и заявления должны повысить уровень поддержки Украины (вооружением, деньгами) в странах Запада. И это хорошо для нас", – считает Виталий Кулик. "Об этом, кстати, недавние опросы в Польше и ФРГ, продемонстрировавшие, как мало там желающих защищать свои страны, в случае вторжения агрессора, с оружием в руках

Но есть, продолжает он и вторая сторона медали. Негативная.

"На этой самой теме, – поясняет эксперт, – паразитируют различные популистские (украинофобски настроенные) движения, которые делают из таких публикаций вывод, что Украина – слаба, несамостоятельна, неспособна сама воевать. А потому, мол, надо идти на примирение, "замораживать" войну. И любым способом договариваться с Россией".

Страх работает в два направления, акцентирует Виталий Кулик. Первый – давайте поддержим украинцев максимально, дадим больше оружия, больше денег. Пусть воюют, пусть сдерживают Россию, которую можно победить. Второй – нет, давайте скорее всё останавливать, отдавать РФ часть Украину или всю. И договариваться с Москвой.

"Два таких мнения сейчас и доминируют на Западе, – констатирует эксперт. – И, на мой взгляд, те, кто трезво оценивает ситуацию, кто в теме, понимает, что истина где-то посередине. Нам надо по максимуму воспользоваться ситуацией, чтоб мнение "нужно дать больше оружия Украине, иначе мы потом сами будем выгребать" стало ключевым. И тут нужна проактивная политика в продвижении своих нарратив. Поиск новых друзей. Не тех, кто обещал быструю победу, а тех, кто более рационально смотрит на происходящее. Плюс – создание новых коалиций в поддержку Украины".

Оккупанты готовятся атаковать накопленными ракетами

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин считает, что на заявления и статьи на Западе во многом влияет очередная активизация наступательных действий армии агрессора.

и дронами наши гражданские объекты, энергетику, заводы и фабрики. Пытаясь нанести максимальный ущерб украинской экономике, а также выведать места базирования наших сил ПВО-ПРО (которые стали намного сильнее за этот год) – и уничтожить их. Потому атаки пойдут волнами. Первая – с целью разведки, в том числе расположения систем ПВР-ПРО. Вторая – уже с целью уничтожения их и других целей. Уже была такая попытка во время декабрьских атак на Киев. Примерно в таком же ключе россияне станут действовать в районе Рождества (25 декабря), Нового года (31 декабря) и вскоре после. Зная подлость и коварство врага – нет сомнений, что такие атаки будут. И нам к этому надо быть готовыми", – предупреждает эксперт. "Но я думаю, что на фронте высокая интенсивность боевых действий продержится еще две-три недели. Россияне, активизировавшие свои атаки в последние пару месяцев, стремительно выдыхаются, неся колоссальные потери. И уже в январе их активность "в поле" пойдет на спад. В то же время, вскоре придут холода. И российские оккупанты точно воспользуются этим, чтобы атаковать накопленными ракетами

Он согласен с тем, что международная ситуация, к сожалению, усложнилась для Украины. Наши союзники не всегда оказались способны выполнить то, что сами же декларировали.

"Внутриполитическая ситуация в тех же США демонстрирует, что РФ активно работает на внешнеполитическом фронте. Всячески тормозя обещанную нам помощь через своих лоббистов, через своих агентов влияния, через разного рода "полезных идиотов", играя на страхах и самолюбии ряда западных политиков, чиновников, журналистов. Будем надеяться, что здравый смысл победит – и у американских, и у европейских элит. И помощь в Украину пойдет в гораздо больших масштабах, чем последние месяцы", – отмечает Влад Волошин.

Кроме того, продолжает он, Штаты и ЕС сейчас активно прорабатывают возможность передать Украине замороженные российские активы. А общая сумма там огромная – в 260 млрд. долларов. И есть ощущение, признался эксперт, что вскоре, по крайней мере, часть этой суммы, начнут передавать нашей стране.

откровенно продемонстрировали, что являются сателлитами РФ, хорошо. Они вскрылись, с ними теперь можно не играть в дипломатию. И Орбану с Фицо, похоже, это четко дали понять", – констатирует полковник. "Радует и то, что в середине января запланировано (впервые!) заседание Совета Украина — НАТО на уровне руководителей Вооруженных сил. Сторонников принятия Украины в Альянс там гораздо больше, чем противников. Но даже то, что эти противники – правительства Венгрии и Словакии

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