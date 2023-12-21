Почему так важно запустить отечественный ВПК: что означает переход Украины в оборону

Группа высокопоставленных американских военных предлагает Украине изменить свою стратегию в 2024-м году, сосредоточившись на удержании имеющейся территории и создании возможностей для производства собственного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивает, что Штаты с союзниками стремятся обеспечить Украину возможностью прочно стоять на ногах в военном и экономическом плане, не завися от поддержки от стран-партнеров в будущем. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверяет, что совместное производство оружия нашей страной со странами НАТО уже происходит и набирает обороты. О чем говорят последние заявления в ракурсе военно-промышленного сотрудничества Украины с партнерами? Какие ожидания? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Производство оружия. Фото: из открытых источников

Ставка должна делаться на создание совместных предприятий со странами НАТО

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков акцентирует, что наша страна, по заявлениям сперва главкома ВСУ Залужного, потом верховного главнокомандующего Зеленского, переходит к стратегической обороне. А это предусматривает удержание территории, без серьезных атакующих действий. С накопление ресурсов для таких действий.

"Одним из таких важных ресурсов является наличие мощного собственного военно-промышленного комплекса. Войны выигрывают экономика и логистика. А ВПК – элемент экономики. С которым у нас сейчас всё непросто. И его точно необходимо развивать. Нам нужны массовые производства САУ, танков, стволов, патронов, снарядов, ракет. Нужных технологий для такого рывка у нас нет", – отмечает эксперт.

Возможно, продолжает он, что-то дают партнеры. Но в каком объеме? И где мы будем производить всё необходимое?

"Если мы попытаемся налаживать производство в Украине, оно будет постоянной целью для атак со стороны РФ, руководство которой стремиться к демилитаризации нашей страны. То есть, предприятия следует размещать под землей. И, по всей видимости, такая работа ведется", – считает Олег Стариков.

Ставка, по его мнению, также должна делаться на создание совместных предприятий со странами НАТО. В том числе – с размещениями их на территории приграничных с Украиной стран Альянса.

"Но здесь важно проработать вопрос – куда пойдут налоги. Если дело будет, допустим, в Польше, и все рабочие – поляки, выиграет польский бюджет. И тут есть простор для фантазии наших законодателей в смягчении украинской налоговой системы. Чтоб выгоднее было размещаться у нас, – отмечает эксперт. – Важен кадровый потенциал. Менеджеры, которые бы способствовали "прыжку тигра" в исполнении украинского ВПК. Я пока таких, к сожалению, в наших министерствах и ведомствах, не вижу. Следует значительно укреплять кадровый потенциал тех, кто определяет и реализует политику нашего военно-промышленного комплекса. Тогда в среднесрочной перспективе на данном направлении у нас могут быть значительные успехи".

Переход в оборону – это точно не поражение

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поделился таким комментарием:

"Наши партнеры пытаются дифференцировать производство. США, Европа уже заряжают свои ВПК на новые мощности. Должна вливаться и Украина. Тем более – это дело нашей безопасности".

Что-то, отмечает эксперт, производится непосредственно в Украине, что-то – за ее пределами (но в непосредственной близости от наших границ). Тут пока, впрочем, всё скорее в процессе, в начале большого пути.

Военную технику, боеприпасы мы вынуждены производить за границей, чтобы обезопаситься от "прилетов", поясняет Иван Ступак.

По его словам, переход в оборону – это точно не поражение.

Российская армия в очередной раз "стачивается", проходя через минные поля под нашим плотным огнем. Если мы жалели свои силы и средства, то Кремль никогда таким не отличался. И "мясные штурмы" стали его "товарным знаком". Тогда как мы экономим и технику, и людей. Наращивая производство ВПК. В сотрудничестве с партнерами. Так что перспективы у Украины – позитивные. В отличие от страны-агрессора", – заключает эксперт. "Чем больше мы в активно обороне, тем больше теряет сил и средств РФ. Ведь это ее оккупационная армия идет на штурм неся колоссальные потери (уже более 350 тыс, причем в последние месяцы потери просто катастрофические, особенно в районе Авдеевки ).

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