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США хотят, чтобы Украина изменила стратегию в 2024-м году: что предлагают

По данным NYT, США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на производстве своего оружия в 2024 году

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Группа высокопоставленных американских военных предлагают Украине изменить свою стратегию в 2024-м году на "удерживай и производи", то есть сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия. Поскольку украинское наступление сейчас застопорилось, а шансы на продвижение по суше невелики, цель состоит в том, чтобы создать угрозу с помощью дронов и ракет большой дальности, чтобы в конце следующего года или в 2025 году появилась возможность для полноценных переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

США хотят, чтобы Украина изменила стратегию в 2024-м году: что предлагают

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В материале говорится, идея использования, в том числе, различных видов дронов, указывает путь в борьбе Украины с Россией, которую продвигает Белый дом и поддерживает украинское руководство. Идея состоит в том, чтобы дополнить вооружение, предоставленное западными партнерами, вооружениями отечественного производства, включая инновационные системы, такие как флот морских беспилотников.

В обозримом будущем Украине придется в значительной степени полагаться на военную помощь в однобокой войне против России, врага с гораздо большим промышленным потенциалом и количеством населения. Большая часть этой помощи сейчас находится под вопросом, поскольку Конгресс США отложил голосование по вопросу военной помощи.

"Столкнувшись с такими препятствиями, администрация Байдена продвигает создание совместных предприятий между американскими и украинскими производителями оружия. Президент Украины Владимир Зеленский, который рекламирует Украину как "центр" производства оружия и боевых испытаний, встретился с руководителями американских военных подрядчиков во время визита в Вашингтон на прошлой неделе", – отмечает издание.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему партнеры лишь обещают помощь: как Украина может исправить ситуацию.




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/20/world/europe/ukraine-drones-sea.html
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