Почему победа Украины в войне отстрачивается: что произойдет, если мы останемся без помощи Запада

В последнее время в западных СМИ много неутешительных прогнозов для Украины, которая, по мнению западных экспертов, не устоит против РФ, если Запад и дальше будет откладывать вопрос с утверждением новых пакетов военной помощи Киеву. О чем говорят такие прогнозы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Россиянам не получится продвинуться в глубь территории Украины так же быстро, как два года назад

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм подтвердил, что в западных медиа действительно опубликовано множество негативных сценариев того, что может произойти, если Украина останется без помощи Запада.

"В них говорится об очень быстром падении обороны Украины и захвате территорий в предельно сжатые сроки", — отметил Коваленко.

По мнению эксперта, дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проецируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учета значительного ухудшения этих показателей по состоянию на сегодня.

"Россия в войне против Украины растеряла свой наступательный потенциал. Если в 2022 году российские войска наступали на Киев группировкой в 40 тысяч с территории Беларуси, через Черниговскую, Сумскую и Киевскую области, и смогли дойти до столицы Украины, то сейчас группировка в более чем в 40 тысяч второй месяц пытается окружить маленький городок Авдеевка", — акцентировал Коваленко.

Для нас отсрочка помощи США – это критически важный момент

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "24 Каналу" согласился с тем, что отсрочка помощи Украине откладывает нашу победу. Однако эксперт надеется, что противоречия отойдут на второй план и американские политики найдут общий язык относительно выделения средств Украине.

В то же время Грабский напомнил, что в США существуют определенные протоколы и общенациональный консенсус по поддержке Украины.

"Для нас наступил критический момент, но не нужно драматизировать. Конечно, деньги придут. Здесь вспоминаются слова Черчилля, говорившего, что "американцы все делают правильно, но прежде они перепробуют все неправильные ходы". К сожалению, мы с этим можем столкнуться в наших реалиях", – допустил военный эксперт.

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