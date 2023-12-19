Почему победа Украины в войне отстрачивается: что произойдет, если мы останемся без помощи Запада

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Кравцев Сергей
В последнее время в западных СМИ много неутешительных прогнозов для Украины, которая, по мнению западных экспертов, не устоит против РФ, если Запад и дальше будет откладывать вопрос с утверждением новых пакетов военной помощи Киеву. О чем говорят такие прогнозы? Издание "Комментарии" разбиралось в этой вопросе, изучив мнения экспертов.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко у себя в Телеграмм подтвердил, что в западных медиа действительно опубликовано множество негативных сценариев того, что может произойти, если Украина останется без помощи Запада.
По мнению эксперта, дилемма заключается в том, что в большинстве случаев эти сценарии проецируются на наступательные возможности российских оккупационных войск по состоянию на февраль-март 2022 года, без учета значительного ухудшения этих показателей по состоянию на сегодня.
Военный эксперт Сергей Грабский в интервью "24 Каналу" согласился с тем, что отсрочка помощи Украине откладывает нашу победу. Однако эксперт надеется, что противоречия отойдут на второй план и американские политики найдут общий язык относительно выделения средств Украине.
В то же время Грабский напомнил, что в США существуют определенные протоколы и общенациональный консенсус по поддержке Украины.
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сегодня, 10:46
Коли поразка вже відбулась такого переможнобесія буде все більше. Достатньо подивитись що вони оперують даними дворічної давнини. Вони просто навіть думками не встигають за змінами. У корумпованих нічого не змінюється вони і далі надихають брехнею.